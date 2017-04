Luce e design, uno sposalizio che va di moda

Non è una novità che luce e design vadano di pari passo lungo il cammino dell’arredo contemporaneo. Tuttavia il loro sposalizio è così proficuo che non smette mai di creare, ideare, innovare. Durante la settimana del design milanese, luce e design si arricchiscono del contributo di altre forme di creatività. Quelle legate al mondo della moda.

Luce e design sposano la moda

Un collaborazione nata qualche stagione fa, più prolifica che mai in occasione del Fuorisalone 2017. E’ quella tra il brand di illuminazione Karman e Manuel Ritz, storico marchio di menswear. Luci non convenzionali ed ironiche, abbigliamento per l’uomo dinamico, audace e contemporaneo. La fusione dei due brand non poteva che dare vita ad un prodotto innovativo e sperimentale. In occasione della settimana del design i due hanno presentato una versione inedita di Bacco, lampada da tavolo ricaricabile. Bacco è disegnata da Matteo Ugolini, ed ha la singolare forma di bottiglia di latte in vetro, quelle di una volta. Solo durante i giorni del Fuorisalone, in zona Brera, Bacco sarà acquistabile in una limited edition. Personalizzata con il logo Manuel Ritz, un asterisco, Bacco illuminerà un percorso tra eccellenza del design e della moda.

La moda si illumina grazie al design

Nel quadrilatero della moda, per la precisione presso la boutique Falconeri di via Montenapoleone, luci ed elementi decorativi di design accoglieranno i visitatori. La designer francese Julie Lansom ha creato per la maison di cachemire e maglieria una serie di lampade che riprendono il tema dei filati naturali. Sputnik, la lampada creata dalla designer e rivisitata per l’occasione, nasce dall’intreccio di fili colorati attorno a cornici geometriche in legno. Ecco che la lampada diventa un elemento decorativo, che orbita, come un satellite, tra moda, tecnologia, casa e comfort. Gli elementi artigianali, l’eccellenza nella moda, abbracciano luci e design diventando un unico elemento.