Colori come blu e azzurro creano un contrasto perfetto. Anche il viola è perfetto per gli occhi castani. Illuminate gli occhi castani con colori come oro o bronzo. Anche un classico total black (eyeliner e matita nella rima interna) è perfetto per l'occhio castano. Con un iride intenso come quello di Audrey Tautou, potete anche puntare su un look acqua e sapone. Alessandra Ambrosio, Anne Hathaway, Emmy Rossum, Selena Gomez, Julia Roberts, Keira Knightley, Olivia Palermo, Vanessa Hudgens, Victoria Beckham, Winona Ryder

Trucco occhi marroni. Gli occhi marroni si prestano a svariate tecniche di make up e ombretti colorati. Stanche di video, articoli e tutorial che si preoccupano di valorizzare solo gli occhi chiari, oggi ci dedicheremo finalmente a quelli marroni.

Trucco occhi. Questione di sfumature

La gamma cromatica è molto ampia e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Molto dipende anche dalla vostra carnagione e dalla sfumatura di colore che hanno i vostri occhi. Di seguito trovate i principali trend make up per quanto riguarda gli occhi marroni o castani. Le star che li indossano rappresentano le diverse tipologie sia di occhio che di carnagione. Continuate a sfogliare le foto per scoprire quale look vi si addice di più!

