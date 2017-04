Unconventional sneaker: niente etichette, please

Nel dinamico ed eclettico mondo delle sneaker, esistono anche realtà apparentemente meno convenzionali. Unconventional sneaker come quelle di Premiata ed Elma Milani. Brand che puntano sul know how e sul Made in Italy per affermare la propria autodeterminazione. Senza necessariamente ricercare uno specifico target di riferimento. Del resto la sneaker è essa stessa un accessorio dai confini indefinibili, che tocca latitudini stilistiche sempre nuove e difficili da catalogare. Nata per fare sport, è diventata partner insostituibile nella vita di tutti i giorni. Per molti Sporty o piuttosto urban, per altri metropolitan ma necessariamente chic. Ma in fondo, a cosa servono le etichette?

Unconventional sneaker. La prima volta di Elma Milani

Elma Milani, giovanissimo brand romagnolo lanciato per la prima volta sul mercato nello scorso inverno, affronta per la prima volta la stagione estiva. Si affida ad un laboratorio con provata esperienza per lanciare una collezione che si presenta a due volti. Da una parte sneaker con fantasie e tessuti variopinti e variegati. Dall’altra modelli dalle silhouette essenziale e un po’ vintage. Nel primo caso le scarpe sono il risultato di stili eterogenei, tessuti tecnici miscelati a quelli più classici come la pelle ed il suede. Abbinamenti di colore aggressivi, arricchiti da glitter e paillettes. Nel secondo caso si tratta invece di scarpe più affini al mondo dello sport, dove spicca la sneaker alta con allacciatura sopra la caviglia. I prezzi della collezione sono compresi tra 148 e 155 €.

Il lato sneaker di Premiata

Il Made in Italy di Premiata ha invece origini più antiche, di un’azienda che trae origine da un piccolo artigiano vissuto a fine ottocento. Dopo oltre cento anni di storia la famiglia Mazza, con in testa Graziano, fonda il marchio attuale. Mazza è certo che “la cosa più difficile nel fare la differenza è saperlo fare nelle cose più semplici”. Lasciando intravedere una vision aziendale che persegue i propri obiettivi combinando tradizione e l’innovazione. La collezione estiva di Premiata presenta sneaker decisamente creative, per l’uomo e per la donna. Unconventional sneaker impossibili da catalogare, in quanto sulla classica suola in gomma si alternano tessuti e lavorazioni che spaziano dalla pelle al mesh. Trame che somigliano a lavori a maglia e tomaie che sembrano sandali, per essere decisamente poco convenzionali.