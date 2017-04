Ragionevoli, organizzati, attivi. Eppure non vi manca quel pizzico di follia capace di dare vita alle idee più originali. Starete bene in movimento, possibilmente cercando occasioni di scambio e accrescimento della conoscenza, tra la gente, ad una mostra d’arte ad esempio. L’amore non dovrebbe mancare…

colore: Giallo Canarino

Aphex Twin, Funny little man