La Luna in bel trigono per tutto il fine settimana dona maggiore armonia interiore e potenzia le capacità intuitive. Sarete brillanti nell’eloquio, con l’appoggio incondizionato di Mercurio ed energici nell’azione, con Marte in positivo aspetto. È tempo di muoversi, esplorare, aprirsi al contatto stimolante con gli altri

colore: Rosso Vivo

The Chemical Brothers, Galvanize