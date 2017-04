Chef Bottura, Kasia Smutniak: simpatici o antipatici?

Chef Bottura, Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, e ancora Samantha De Grenet. Chi sono stati i simpatici e gli antipatici della settimana? Chi è piaciuto al pubblico e chi no?

Chef Bottura: tra i simpatici

Chef Bottura. Ovvero Massimo Bottura la mente e la cucina creativa dietro il ristorante Osteria Francescana lo mettiamo subito tra i simpatici. Questo perché quest’anno lo chef è arrivato solamente secondo nella lista dei migliori ristoranti del mondo. Lo certifica come ogni anno il prestigioso premio ’50 Best Restaurants’ . Il re ha perso il trono, superato dal ristorante Eleven Madison Park di New York. Eppure parliamo di un secondo posto che comunque lo certifica come uno dei migliori chef del pianeta. Tuttavia per consolarlo, visto che l’anno scorso il suo ristorante era arrivato primo, lo mettiamo nella nostra classifica dei simpatici.

Kasia Smutniak. L’attrice protagonista di Moglie e Marito, esordio alla regia di Simone Godano, è finalmente riuscita a tirare fuori il suo lato comico. Come? Interpretando un maschio, ovvero suo marito nel film, con il quale si scambia il corpo per via delle conseguenze negative di un esperimento scientifico. E Kasia, conosciuta per l’apparenza un po’ rigida, è in realtà capace di una bravissima prova di attrice comica. Più che simpatica.

Gli antipatici

Samantha de Grenet. L’ultima naufraga eliminata dall’Isola in ordine cronologico è andata in studio a trovare Alessia Marcuzzi vestita anzi svestita di un abito bianco. Niente da dire sui i centimetri che una donna decide di mostrare del proprio corpo. Solo che dopo quasi due mesi di bikini all’Isola, ci è sembrata una scelta di look un po’ prevedibile. Samantha quindi un po’ antipatica.

Vladimir Luxuria. L’opinionista del reality l’Isola dei famosi ha pronunciato in studio una frase davvero infelice. ‘Sono io più uomo di te’ riferendosi all’atteggiamento del concorrente Simone Susinna. Ma come Vladimir, proprio tu paladina di diritti e libertà fuori dagli stereotipi, usi la vanga della mascolinità più machista per colpire chi ti sta antipatico. Ecco, antipatica sarai tu.