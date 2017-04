Il sogno erotico sul maschio non è come ve lo aspettavate

Per esempio non c’entrano gli addominali

Il sogno erotico sul maschio ideale non esiste più. O meglio non è come ve lo aspettavate. Ovvero le donne non cercano qualità come addominali scolpiti, sicurezza negli atteggiamenti, forza bruta. Anzi, più un uomo ha delle caratteristiche femminee, come la gentilezza, più ha possibilità di piacere. A svelare il profilo del maschio ideale è The Sun. Il giornale ha messo insieme diversi studi sul tema e ha fatto un nuovo ritratto del maschio ideale secondo le donne. In primis, in questa ricerca, è partito proprio dal descrivere il desiderio erotico. E ha chiesto alla nota piattaforma pornografica Pornhub di svelare le parole più cercate dalle donne mentre navigano sul noto sito hot.

Sogno erotico delle donne sui maschi: che aspetto ha?

A sorpresa il termine più cercato dalla popolazione femminile è ‘lesbica’. Un dato che certifica come l’idea di una virilità tradizionale sia continuamente messa in discussione nel sogno erotico delle donne. Altrove – ma sempre dai dati diffusi da Pornhub -il sogno erotico maschile fatto di addominali perfetti e caratteristiche mascoline si infrange sulle parole tra le più cercate come ‘capelluto’ e ‘paterno’.

Corey Price, vice presidente di Pornhub dichiara: “Come società abbiamo ormai assimilato l’idea di essere body positive, incoraggiando le persone ad amare il proprio corpo qualunque cosa significhi.”. Parole che sembrano dare il via libera a pancetta, fianchi rotondi, ma cuore buono e protettivo.

Tuttavia, anche se questi termini di ricerca rivelano un cambiamento nell’ideale di bellezza delle donne verso gli uomini, la biologia arriva a rovinare tutto. Secondo lo psicologo evoluzionista Nigel Barber: “Le donne preferiscono uomini che sono fisicamente allenati e più alti di loro”. Eppure: “Qualità come la gentilezza contano allo stesso modo”. “Le donne apprezzano anche gli uomini che hanno successo a livello sociale. Che sono intelligenti e sani”. Insomma, sul fisico ancora non c’è molta chiarezza, ma sull’essere sì. Stop, per le donne a uomini autoritari e scontrosi. Una bella notizia.