Salone del Mobile 2017 – il “glam” della settimana

Non solo arredamento e design per l’appuntamento di Milano: musica, lusso, moda e bellezza altri grandi protagonisti…

Eventi, incontri e tanti vip per il Salone del Mobile 2017.

L’evento, in corso a Milano sino al 9 aprile, il Salone del Mobile 2017, non è solo un appuntamento di design, ma anche rassegna di mondanità e lusso. Protagonista del FuoriSalone anche Lapo Elkann, fondatore e direttore artistico di Garage Italia, che ha presenziato alla personalizzazione di alcune vetture Bmw.

Technogym a Milano

Grande festa di inaugurazione in via Durini 1 per il flagship di Technogym: nel nuovo centro, che fonde wellness e design, sono arrivati tutti gli amici e fan dello sport, tra influencer e imprenditori.

Anche Armani ha approfittato della settimana del Salone per inaugurare il nuovo spazio casa, 16 vetrine in corso Venezia: presenti Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, Federico Marchetti e Kerry Olsen.

Tra gli eventi più “glam”, anche la festa del magazine Cabana organizzata da Martina Mondadori al padiglione Visconti. Alla Statale, invece, la performance della tatuatrice americana Kat Von D nel Cortile d’Onore. Esclusivi anche il cocktail di Ferragamo parfums e i party Be Brasil e quello di Timberland.

Sarà Giorgio Moroder il protagonista del party di chiusura del Salone del Mobile 2017. Il dj italiano più famoso al mondo salirà sul palco dell’Alcatraz-Milano per un live set che lascerà un segno nella storia. La serata, presentata da Gaty MC, sarà aperta dal DJ set di Ale Bucci e chiusa da quello di Usai.

A proposito di moda e design, note glam anche per Dolce e Gabbana. Per loro arrivano i VIM, Very Important Millennials, scelti dagli stilisti come modelli e modelle d’eccezione per le ultime sfilate. Tutti invitati a festeggiare la nuova linea occhiali firmata Dolce&Gabbana. Per conoscerli, basta cercare su Instagram con l’hashtag #DGNEWVISION. Tra i coinvolti, Bianca Balti, Diego Boneta, Sofia Carson, Cameron Dallas, Karsen Liotta e tanti altri.