Scarpe classiche: l’eccellenza è tutta italiana

Quando si dice ‘classico italiano’ riferendosi all’abbigliamento maschile si identifica un mondo fatto di eccellenze artigianali, di stile senza tempo, di inimitabile eleganza. Specialmente nelle calzature. Le scarpe classiche da uomo Made in Italy sono emblema di uno stile intramontabile. Ma non temono di aggiungere dettagli contemporanei. E, perché no, un vezzo dandy.

Scarpe classiche con un guizzo di originale personalità: Barbanera

Il famigerato pirata Barbanera, emblema di personalità indomita e allo stesso tempo ricca di fascino, ispira il progetto di calzature nato nel 2011 da due coppie di fratelli. Brand con sede in Toscana, Barbanera aggiunge alle scarpe classiche un tocco di eccentricità. Tra il dandy e il rock n’ roll, passando per il mondo del jazz a quello dei gentleman più classici, le calzature Barbanera rispecchiano le variegate menti che stanno dietro alle collezioni. I quattro imprenditori, provenienti da background completamente diversi, apportano cifre stilistiche differenti. Pur essendo rigorosamente uniti nella ricerca delle materie più pregiate, e delle tecniche artigianali più tradizionali. ‘Una scarpa non mente’ è il motto di Barbanera. Indossata da un gentiluomo con una vena di anticonformismo.

Testoni, eccellenza nostrana

Non ha bisogno di presentazioni Testoni, azienda bolognese che dal 1929 è emblema dell’eccellenza nelle scarpe classiche Made in Italy. Nonostante il raggiungimento del successo internazionale, non ha mai smesso di produrre pelletteria italiana. E forse proprio questa è la ragione del suo posizionamento tra le aziende di altissimo livello in questo settore. Unita alla ricerca stilistica che unisce al gusto classico i giusti dettagli contemporanei. Esperienza artigianale e innovazione contemporanea danno vita alle classiche italiane Testoni primavera estate 2017. Come la francesina cap-toe, o la derby in vitello anticato a mano con giochi di bucature. Nei colori caramel e navy e suola zeppa in gomma, combinano perfettamente leggerezza, freschezza ed eleganza contemporanea.