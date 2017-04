Abitudini mattutine delle coppie felici. 8 da imitare

Si sa, la felicità è fatta di piccole cose quotidiane. Salvo alcuni eventi eccezionali, è sulla base dei gesti di tutti i giorni che costruiamo una vita serena. Specialmente in coppia. Ma essere felici in una relazione non è un dono del cielo: piuttosto è il risultato di tanti gesti, abitudini, comportamenti che si integrano l’uno con l’altro, sul lungo termine. Per esempio, ci sono abitudini mattutine che le coppie felici hanno e portano avanti quotidianamente, e che aiutano la loro relazione ad andare a gonfie vele. E la giornata a cominciare con il piede giusto. Secondo l’Huffington Post sono 8 le abitudini mattutine delle coppie appagate: prendete nota.

Abitudini mattutine delle coppie felici

Si guardano negli occhi. Lavarsi i denti, vestirsi e buttare giù il caffè senza mai stabilire un contatto visivo. Succede, vista la fretta, la stanchezza, l’umore vacillante del primo mattino. Ma stabilire una connessione visiva con il partner è il primo, semplicissimo step per rafforzare la coppia. Quotidianamente.

Si fanno le coccole. Bastano 5 minuti. Anche 2. Abbracciarsi un momento nel letto, darsi la mano, farsi una carezza, è un ottima abitudine mattutina.

Cercano di alzarsi insieme. Gli orari spesso sono diversi, ma è molto utile iniziare la giornata insieme, anche a costo di dormire qualche minuto in meno. Congiungere la routine è un importante esercizio di felicità di coppia.

Prendono il caffè insieme. Seguendo il punto precedente, una delle abitudini mattutine che le coppie felici hanno è quella di fare colazione assieme. O anche solo di prendere un caffè, un tè. Condividere il primo pasto della giornata insomma.

… e ancora

Si danno un bacio per salutarsi. Separandosi per andare al lavoro o a svolgere gli impegni quotidiani, le coppie felici si danno un bacio. Cascasse il mondo, un bacino non può mancare.

Non si attaccano ai loro device. Almeno i primi minuti della giornata, niente smartphone, computer, tablet.

Dividono le mansioni. Chi fa il caffè? Chi sveglia i bambini? Chi apre le finestre per far entrare la luce? I piccoli (e grandi) doveri mattutini vanno divisi equamente, perché sono duri per tutti. E’ questo che fanno le coppie felici. O magari semplicemente si alternano: un giorno faccio il caffè io, un giorno tu.

Sorridono. Di prima mattina può essere difficile essere di buon umore, ma un sorriso è alla base di un inizio giornata positivo. E di una relazione felice.