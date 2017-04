Acqua micellare per capelli sani e belli

Al bando il tradizionale shampoo, l’acqua micellare rappresenta la nuova frontiera di bellezza. Ebbene sì, lavarsi i capelli è un gesto tanto frequente quanto sottovalutato. Tanto si è discusso sulla frequenza ma anche sui prodotti da usare onde evitare di irritare il cuoio capelluto.

L’acqua micellare potrebbe dunque essere una valida soluzione. In realtà non è una novità. In tante già la conoscono in quanto l’hanno inserita nella propria beauty routine al fine di prendersi cura del viso. E’ infatti un ottimo rimedio per rimuovere il make up senza ingrassare la pelle. Di cosa si tratta? Parliamo di un detergente delicato caratterizzato dalla presenza di minuscole particelle, dette micelle, che attirano (come una sorta di calamita) sporco e impurità andando a pulire la pelle in profondità difendendola dalle aggressioni esterne.

Acqua micellare per capelli di seta

Stando a quanto si legge sul Daily Mail, le sue proprietà detergenti andrebbero bene non solo per la cura del viso ma anche per quella della capigliatura. Perché non provare allora i suoi benefici sulla propria chioma? Sarà così possibile scongiurare fastidi come irritazioni e desquamazione. E’ utile soprattutto a chi ha i capelli colorati. Aiuta a mantenere vivo il colore e li protegge lasciandoli morbidi e leggeri.

Molti marchi, infatti, stanno iniziando ad introdurre nelle loro linee soluzioni con acqua micellare come Kérastase con l’Aura Botanica Bain Micellaire, uno shampoo aromatico in grado di detergere capelli e cuoio capelluto. E’ privo di siliconi, tensioattivi solfati e parabeni. La sua missione? Eliminare ogni traccia di impurità e sporco. Non è da meno lo shampoo Everyday Gentle Micellar di Charles Worthington, delicato ma efficace. E’ adatto a tutte coloro che non rinunciano a lavarsi i capelli quotidianamente. Come si usa? Basta massaggiarlo, delicatamente, sui capelli bagnati per poi risciacquare abbondantemente.

Il parere dell’esperto: Ken O’Rourke

Ken O’Rourke, ambasciatore del marchio per capelli Charles Worthington, nonché noto hair stylist, ha rivelato: “Alcuni tipi di capelli, e stili di vita, richiedono un lavaggio più regolare. C’è un dibattito sulla questione. Quando lavoro con le miei clienti coloro che hanno capelli più sottili, spesso, li sentono grassi rapidamente come quelle che vivono in città, oppure frequentano regolarmente la palestra. Queste persone sentono la necessità di lavare i capelli tutti i giorni”.

Come comportarsi dunque in tali circostanze? “Consiglio sempre alle mie clienti di avvalersi di uno shampoo delicato ma efficace. I risultati? I capelli risulteranno morbidi e leggeri” – ha rivelato l’esperto.