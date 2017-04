Addobbi pasquali per la vostra abitazione

ADDOBBI PASQUALI

Abbellire la casa con addobbi pasquali è una graziosa abitudine che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Paese tradizionalmente legato alla festività natalizia in fatto di decorazioni, si sta infatti aprendo con entusiasmo all’home decor di Pasqua. Inizialmente erano le famiglie con bambini a portare in casa uova dipinte ed altri lavoretti a tema. Tutti realizzati rigorosamente a mano, a scuola o il pomeriggio insieme ai genitori. Ora non serve la “giustificazione” dei bambini per dedicarsi a questa attività, variante festosa del bricolage.

ADDOBBI PASQUALI SEMPLICI E CLASSICI

Gli addobbi pasquali classici sono molto semplici da preparare. La base più utilizzata sono naturalmente le uova, con cui si possono realizzare decorazioni di ogni tipo. Il procedimento standard prevede che le uova vengano lessate e, una volta fredde, dipinte e decorate manualmente. Con le uova pronte possiamo poi dar vita a tanti addobbi pasquali differenti. Centrotavola realizzati con una semplice ciotola di ceramica od un nido di vimini pieno di uova. Ghirlande da appendere sulla porta di ingresso, sulla cappa del camino, sulle mensole o sugli sportelli della credenza.

DECORAZIONI SHABBY CHIC

Perfettamente in sintonia con la festività di Pasqua, sono le decorazioni in stile shabby chic. Le nuance pastello come il giallo canarino, il rosa confetto e l’azzurro polvere ben si sposano col tema pasquale. Possiamo poi riempire di uova colorate le gabbiette bianche per uccelli, ponendole vicino ad un vaso dello stesso stile, ripieno di tulipani. Possiamo usare delle cassette in legno decapato, riempirle di paglia e uova colorate. Possiamo infine, usare ampolle e alzatine di vetro, riempendoli di dolcetti a tema pasquale di pasta di zucchero.

ADDOBBI PASQUALI PER OUTDOOR E ALTRI AMBIENTI

Oltre alle decorazioni classiche e shabby chic, perfette per ambienti come la cucina e la sala da pranzo, ci sono altri tipi di addobbi. Coniglietti e pulcini, ad esempio, sono animaletti tipicamente pasquali che possono diventare elementi decorativi per altri ambienti della casa, come il giardino o le camere da letto. Possono essere realizzati con stoffa, gomitoli di lana, materiali di recupero, legno, etc. Online troverete tantissime idee e ispirazioni.

Un’altra idea molto carina è l’Albero di Pasqua, rivisitazione in chiave primaverile dell’abete natalizio. Mutuato da una tradizione scandinava, è un elemento decor grazioso e delicato. Basta procurarsi rami di pesco e ciliegio o anche di melo e sistemarli in un bel vaso. Addobbiamoli, poi, con uova colorate o di cioccolata, biscottini ed altre decorazioni a tema pasquale.