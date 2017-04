Borse origami, le ‘pagine’ preziose degli accessori

Leggere. Anzi, leggiadre. Borse che evocano il peso piuma della carta, delle pagine di un libro, dell’arte di piegare i fogli e trarne piccole sculture. Borse origami, potremmo definirle: accessori originali per la primavera estate 2017. Eleganti, ma allo stesso tempo di facile portabilità. Esclusive, originali, di design. Pronte al colpo di fulmine?

Borse origami, micro-bag di tendenza

L’origami è l’arte di piegare la carta seguendo precisi pattern geometrici fino ad ottenere piccole sculture tridimensionali. Questa tradizione giapponese viene evocata dalle nuove bag Saragiunti, di forte ispirazione orientale: Galassia e Quasar. Due clutch preziose, perfette per le serate esclusive della primavera estate 2017. Galassia, in pelle disponibile sia in bianco che nella versione glamour metallizzata, è una mini bag con tracolla interna. E’ il logo del brand Saragiunti che funge da chiusura ad evocare le forme nipponiche del kimono in versione origami. La chiusura infatti è costruita grazie all’intersezione di tre triangoli che delineano l’origami – kimono.

Quasar, è la pochette in pelle con chiusura a zip che fonde eleganza e innovazione. Le borse del brand sono dotate di un particolare meccanismo brevettato che grazie ad un sensore innesca l’accensione di luci Led che illuminano l’interno della borsa quando la si apre.

Se l’arte di piegare la carta si unisce al mondo dei quaderni, dei diari, delle agende personali, e lo si fonde con quello delle borse, nascono le pochette ‘lavagna’ di Benedetta Bruzziches. La designer crea mini bag (con tracolla a catena) a forma di libro, con la copertina in pelle nera, sulla quale si può scrivere. Utilizzando dei gessetti è possibile personalizzare la borsa, cancellando e riscrivendo il messaggio tutte le volte che si desidera. Le ‘pagine’ invece hanno colori differenti per ogni bag, e offrono una palette ampia tra cui scegliere.