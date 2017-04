Marte e Mercurio in doppio, stimolante trigono, vi invitano all’azione, al viaggio, al movimento anche fisico, sportivo. Le energie dovrebbero abbondare, portandovi là dove volete essere. Anche in amore i benefici di manifestano, e con loro, la rinnovata capacità di esprimere con naturalezza il sentimento

colore: Rubino

Nirvana, Come as you are