Cheesecake alle fragole: il gusto viene dagli USA

Una ricetta sempreverde per il caldo in arrivo

Cheesecake alle fragole: una torta che viene dagli USA, perché con il continente americano identifichiamo l’origine del dessert che invece è conosciuto persino in Europa e da tempi antichissimi. Tuttavia la fama della torta cheesecake è universale. Specialmente in primavera, quando fa più caldo è la scelta ideale per un dolce fresco e morbido tutto da gustare. Oggi ve la proponiamo non nella variante basic, ma secondo l’alternativa alle fragole seguendo la ricetta del blog di cucina Giallo Zafferano.

Cheesecake alle fragole: la ricetta

Ingredienti per la base (per uno stampo da 24 cm). Biscotti secchi al cioccolato 240 g, burro 100 g, zucchero di canna 50 g. Per la crema: formaggio fresco spalmabile 500 g, fragole 200 g, gelatina in fogli 10 g, zucchero a velo 130 g, scorza di limone 1. Per decorare. Fragole 100 g, panna fresca liquida 100 ml, zucchero a velo 20 g, cioccolato fondente q.b.

Per realizzare la cheesecake alle fragole iniziate dalla base: ponete nel mixer i biscotti e lo zucchero di canna. Tritateli finemente poi trasferiteli in una ciotola e unite il burro fuso.

Mescolate gli ingredienti con un cucchiaio, poi imburrate e foderate con carta da forno una tortiera con cerchio apribile del diametro di 24 cm, versate il composto e distribuitelo sul fondo. Ponete la base in freezer 30 minuti oppure in frigorifero un’ora.

Cheesecake alle fragole: la ricetta continua…

Per la crema: mettete a mollo in acqua fredda la gelatina in fogli per ammorbidirla. Lavate le fragole e eliminate le foglioline. Tagliatele a metà e ponetele nel mixer, frullatele per ottenere una salsa. Versatela in un pentolino per scaldarla, unite la gelatina in fogli scolata e ben strizzata e mescolate per scioglierla, poi fate raffreddare la salsa. Mescolate fino a completo scioglimento e fate raffreddare.

Nella salsa aggiungete il formaggio spalmabile, aromatizzate con la scorza del limone e mescolate con una frusta. Unite lo zucchero a velo per addolcirla.

Mescolate e per finire incorporate la salsa di fragole fredda nella quale avete sciolto la gelatina in fogli. Amalgamate con la frusta. Riprendete la base della cheesecake, versate la crema nella tortiera, livellate la superficie con il dorso del cucchiaio per rendere liscia la superficie e riponetela in frigorifero per almeno 2 ore.

Intanto preparate ciò che occorre per la guarnizione: lavate le fragole, staccate le foglioline e tagliatele a fette nel senso della lunghezza, con un pelaverdure ritagliate il cubotto di cioccolato per ottenere dei riccioli.

Conservate la cheesecake alle fragole in frigorifero per una durata di massimo 2-3 giorni.