Venere in segno d’Acqua vi sintonizza bene con i sensi e pure con i sentimenti: chi di voi sta vivendo un nuovo amore ( e dovreste essere in parecchi ) oggi avrà più di un’occasione per vivere emozioni forti. Le opposizioni di stagione si faranno sentire in termini di stanchezza fisica. Trovate il tempo per riposare, oltre che per amare

colore: Asso di Cuori

George Michael, Freedom