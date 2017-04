Viaggiare con il ciclo: perché si va in confusione

Ciclo mestruale durante i viaggi. Ci sono le donne che, nonostante i disagi, reagiscono bene. Ed altre che vanno in paranoia rischiando di rovinarsi la vacanza. Molte viaggiatrici sanno che, soprattutto per i viaggi a lungo raggio, ci possono essere conseguenze come ritardi. O che il ciclo può saltare del tutto. La ragione è piuttosto semplice. E’ il corpo che è stressato. Anche se ci si ritrova rilassati su una spiaggia paradisiaca sorseggiando un cocktail. Ovviamente una vacanza su un isola esotica non si può certo definire stressante. Ma per il corpo lo stress è legato a tutto ciò che può gettare i suoi sistemi fuori dalla solita routine.

CICLO IN VIAGGIO: COSA PUO’ CAUSARE LO STRESS

E’ quanto afferma la dottoressa Kristyn Brandi, ostetrica e ginecologa del Boon Medical Center che insegna alla Boston University School of Medicine. Ecco dunque l’ansia per un viaggio imminente. O il cambio di abitudini alimentari. O anche il semplice fatto di dormire di meno sono tutte cause di stress per il corpo. Che possono portare a cambiamenti mestruali.

Uno dei più grandi colpevoli è sicuramente il fuso orario. L’esposizione alla luce nelle diverse ore del giorno, infatti, con l’alterazione del ritmo circadiano, provoca una rottura dell’orologio interno del copro strettamente legato alla produzione di ormoni. Quando si altera il ritmo circadiano il corpo lo percepisce come un fattore di stress. Gli orari giornalieri sono alterati e cosi gli ormoni che portano ai cambiamenti del ciclo. E’ più probabile, quindi, che questo arrivi in ritardo o salti proprio del tutto. Quando si è in viaggio e il ciclo non arriva entro il mese, probabilmente non è un grosso problema. Ma se, dopo un paio di mesi, ancora non si è tornate alla regolarità allora la questione è correlata a qualcos’altro e si dovrebbe approfondirne la causa.

VIAGGIARE CON IL CICLO: COME PREPARARSI

Senza troppi allarmismi, però, è bene prepararsi ad un viaggio organizzate. Quindi avere la massima cura nel mettere in valigia tutti i prodotti per l’igiene femminile. Non scordarsi gli analgesici in caso di ciclo doloroso. Non in tutti i paesi si possono acquistare facilmente. Chi soffre di crampi, dunque, deve calcolarne di portare le giuste quantità per tutta la durata del ciclo. La scelta dei vestiti giusti è fondamentale: comodità, praticità e vestibilità prima di tutto. E magari qualche slip in più serve sempre in caso di macchie.

Ottimo sarebbe pianificare in anticipo i dettagli del viaggio: che siano escursioni guidate, passeggiate o gite culturali, ogni giorno può risultare più o meno pesante a seconda dell’intensità del ciclo. E se ci si trova in viaggio di nozze? Niente paura. Non per questo bisogna rinunciare a crearsi momenti di intimità con il novello marito. Portarsi qualche asciugamano scuro da casa per non sporcare quelli dell’albergo potrebbe essere un’ottima soluzione.