Bagagli impeccabili per le vacanze di Pasqua

BAGAGLI IMPECCABILI PER VACANZE INTELLIGENTI

La buona riuscita di una vacanza inizia dalla preparazione casalinga di bagagli impeccabili. Se siete tra i fortunati che si potranno rilassare o divertire in viaggio, durante le festività pasquali, non trascurate questo dettaglio. Quante volte infatti vi è capitato di arrivare in hotel e sbraitare per quell’oggetto o fondamentale indumento dimenticato? Quante altre avete pagato un sovrapprezzo in aeroporto per il peso eccessivo della valigia? E soprattutto, quante volte avete fatto salti mortali nel chiuderla, per rendervi poi conto di aver utilizzato a malapena un terzo del suo contenuto? Tutto questo succede per un’errata preparazione dei bagagli.

Leggi anche: Viaggi in aereo, cosa portare nel bagaglio a mano

COME PREPARARE BAGAGLI IMPECCABILI

Organizzare in maniera razionale ed intelligente la valigia è fondamentale per non avere inutili frustrazioni in vacanza. Partiamo dagli oggetti essenziali: lenti a contatto, occhiali, caricabatterie del cellulare, etc. Ovviamente tutti questi oggetti devono avere posto, dunque riserviamo per loro, ad esempio, la tasca interna. I prodotti beauty e da bagno in forma liquida invece vanno messi in appositi contenitori da max 100 ml se trasportati nel baglio a mano. In ogni caso, per non occupare spazio inutile in valigia, le minitaglie da viaggio sono sempre consigliate per soggiorni brevi. Se alloggiamo in hotel, prevediamo di lasciare a casa anche ciò che sicuramente troveremo in stanza. Come bagno schiuma, shampoo, cuffia per capelli, asciugamani da bagno.

LA SCELTA DEI VESTITI

Ora veniamo all’operazione più delicata: la scelta dei vestiti da mettere in valigia. L’errore più comune che si fa e che provoca l’inutile sovraccarico del bagaglio è quello di pensare ai singoli indumenti. Cinque t-shirt, cinque pantaloni, tre giacche, etc. Pensiamo invece a mise complessive, il cui capo base, ad esempio un jeans o un pantalone, può essere impiegato più volte. Proprio a tal fine, in vacanza è meglio scegliere capi che non si sporcano facilmente. Se vogliamo indossare una camicia o un pullover più volte, sarà sufficiente lasciarlo all’aria a fine giornata. Sulla biancheria intima, invece, nessun risparmio: portate sempre due capi più del numero dei giorni di vacanza.

Preparare bagagli impeccabili significa anche saper scegliere gli indumenti in base al posto in cui andremo. Alle usanze e alle abitudini delle popolazioni che vi abitano, specialmente se si tratta di paesi con religioni diverse dalla nostra. Un’altra raccomandazione è di avere sempre in valigia scarpe comode. Se proprio vogliamo portare dei tacchi e un vestito particolare, ne basterà uno per vacanza. Scegliete piuttosto accessori poco ingombranti, gioielli, sciarpe, che occupano poco spazio e che sapranno impreziosire una semplice mise da giorno trasformandola in un ricercato look da sera.