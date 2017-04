Ottima la Luna di oggi per iniziare una settimana piuttosto intensa, fatta apposta per ritrovare ottimismo e fiducia nelle decisioni recentemente prese. Per voi è proprio questo il punto: prendere decisioni chiare e le conseguenti responsabilità. Giove in splendido sestile dona bella fiducia in voi stessi

colore: Smeraldo

Depeche Mode, Walking in my shoes