Tradimento e soldi: il legame c’è, ma può sorprendere

Tradimento e soldi: un legame che sembrerebbe portare a sesso e potere, noia e divertimento. Un tema da film che mette in scena storie di politici, droga, fama. Ma che invece riguarda tutti i rapporti, anche i più “normali”. Il tradimento avviene per uno stato d’animo. E in questo caso per mancanza di rispetto.

Tradimento e soldi: la teoria dell’esperta di relazioni Kang

L’esperta di relazioni India Kang racconta al Daily Mail il legame che c’è tra guadagno e tradimento in una coppia. Si può tradire per motivi diversi, ma sembrerebbe che chi nella coppia guadagna di più, e non si sente rispettato o stimato, lo farebbe proprio per reazione. La Kang spiega che se uno dei partner porta a casa più soldi non riceve la “meritata” stima, è propenso a tradire. E molto probabilmente lo farà. “Un partner che guadagna di più ha bisogno di gratitudine e apprezzamento maggiori”. “Per gli uomini il rispetto è come l’ossigeno, lo bramano, lo pretendono. Una donna che rispetta il suo compagno avrà il suo amore”.

Insomma, non sentendosi apprezzati, molti uomini andranno a cercare apprezzamento altrove. Kang paragona la sua teoria al mondo lavorativo. Tradimento e soldi sono presenti anche in ufficio. Se un lavoratore si lamenta o è svogliato in un’azienda che fattura molto, offre bonus, feste e convegni ben organizzati e trattamenti legali di tutto rispetto, sarà il primo a vedere la porta d’uscita.

Tradimento e soldi: per i Millennials è un’altra storia

Secondo una ricerca del 2015 pubblicata sull’American Sociological Review, a tradire di più sono gli uomini quando hanno uno stipendio più basso della compagna. Lo studio, iniziato nel 1997 dall’America’s National Longitudinal Survey of Youth, svela un altro lato del legame “tradimento e soldi”. Prendendo in esame un gruppo di individui tra i 18 e 32 anni, si invertirebbe il luogo comune per cui l’uomo di potere ha tante amanti.

In questo caso gli infedeli sarebbero i partner che guadagnano di meno. E la maggior parte sono uomini. Tradisce il 15% degli uomini ‘mantenuti’ dalla propria partner. E il 7% delle donne che guadagna meno del proprio lui. Una forma per affermare il ruolo di “maschio”? un modo per uscire dalla frustrazione? Lo studio sottolinea che i più fedeli sono gli uomini che portano a casa dal 60% al 70% del denaro in comune. Se si va oltre la percentuale, si è in zona “rischio”.