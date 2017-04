La settimana inizia con modalità dinamiche e tanta energia disponibile, con uno splendido trigono di Marte da sfruttare al massimo per portare a compimento progetti impegnativi con passione. Anche la lucidità mentale, ora potenziata da Mercurio in segno di Terra sarà vostro asso nella manica

colore: Oro Giallo

Maroon 5, She will be loved