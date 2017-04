La bionda Kelly Rondestvedt è nata in Florida e ha conseguito un master in Finanza presso l'UCLA. Poi ha sposato il principe ereditario Hubertus di Sassonia-Coburgo-Gotha nel 2009 diventando il suo Altezza la principessa ereditaria Kelly di Sassonia-Coburgo Gotha.

Dopo anni passati a sfilare per Prada, Calvin Klein, Chanel, Yves Saint Laurent e Givenchy, Kendra Spears è diventata principessa Salwa Aga Khan quando ha sposato il principe Rahim Aga Khan nel 2013. La coppia, che vive in Svizzera, ha due figli, e la principessa Salwa fa ancora la modella con il suo cognome da nubile: è apparsa sulla copertina di Vogue Espana, Tatler, Elle Francia e Vogue Cina ed è il volto del profumo Armani Code.

LaPresse

Nel 1934 Wallis Simpson divenne l'amante di Edoardo, allora principe del Galles e primo erede al trono britannico, ma a causa della sua origine non aristocratica e del suo burrascoso passato matrimoniale (un divorzio alle spalle e un altro in arrivo) la relazione fu fortemente osteggiata dalla casa reale britannica. Nel 1936, alla morte del padre Giorgio V, Edoardo salì al trono e manifestò l'intenzione di ufficializzare il suo legame con Wallis Simpson. La decisione del monarca di convolare a nozze con un'americana pluridivorziata con due ex mariti ancora in vita e una reputazione da arrampicatrice sociale causò una crisi costituzionale nell'Impero britannico che spinse Edoardo VIII alla decisione di abdicare nel corso dello stesso anno.