iStock Il parka va bene fino ad una certa età. Dopo, indossate giacche che non strizzino l'occhio ai ventenni. iStock Stesso discorso per le felpe con cappuccio. Non sono consentite nemmeno per fare jogging all'aria aperta. iStock La domanda è: ma che ve ne fate?? iStock Abbiate pietà di noi e optate per una scarpa sempre leggera, ma un pò più decorosa... iStock La tuta lasciatela ai ragazzini e agli atleti, grazie. iStock Per carità... iStock Volete sembrare un hooligan? iStock A meno che voi non siate Mick Jagger vi consigliamo di lasciare stare... iStock Da un eccesso all'altro: non siete ancora anziani. iStock Dimenticatevi anche la giacca di pelle, dopo i 40 non si può vedere. iStock Il marsupio non si dovrebbe vedere mai: né prima, né dopo i 40. iStock Fate un favore a tutti e acquistate un paio di boxer per questa estate. iStock Ci sembra superfluo commentare... iStock Ogni tanto lo vediamo addosso a star 'mature' del calibro di Brad Pitt o Jude Law. Però ammettiamolo, su di voi non fa lo stesso effetto... iStock Orrore... iStock Non mettetele con i jeans e non sognatevi nemmeno di abbinarle ad un completo elegante. iStock Lasciamole ai fan più giovani... iStock Se ne avete uno: buttatelo. In alternativa potete regalarlo a figli o nipoti.

Uomini, dite addio a questi capi

Quali sono gli indumenti da non indossare per nessun motivo oltre i 40 anni? Bene, se siete dei maschietti, la risposta è in questa fotogallery. Continuate a scorrere le foto per imparare qualcosa di più sullo stile adatto agli uomini che hanno superato i 40.

Se invece siete donne, ecco lo strumento per ricattare il vostro compagno e fargli buttare via quegli inappropriati (e inguardabili) pantaloni di pelle.

Fonte: The Telegraph

