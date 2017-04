Mangiare sano in viaggio si può: ecco come

I consigli della nutrizionista che hanno come priorità la salute: come non eccedere durante le vacanze

Mangiare sano in viaggio parrebbe una sfida impossibile. Salute e viaggi è un binomio che non sempre va d’accordo. Anzi, in molti casi quando si torna da una vacanza ci si porta dietro anche qualche chilo in più. Ci sono, però, piccole accortezze da tenere a mente. Come consiglia la nutrizionista Karne Ansel, autrice del libro “Healing Superfood for Anti Aging: Stay Younger, Live Longer”. Risulta una sfida enorme mangiare sano in viaggio. Specialmente se si prendono aerei. E soprattutto mangiando sempre al ristorante. Ecco alcuni consigli:

I CONSIGLI PER MANGIARE SANO IN VIAGGIO

Colazione

Una delle cose migliori per compensare alcuni probabili danni è di portare il proprio cibo per la prima colazione. Viaggiare con una confezione di cereali integrali aiuta ad iniziare bene la giornata. Basta semplicemente portasi una porzione da aggiungere magari a dello yogurt greco. Se si fa colazione al ristorante, diffidare del brunch. E’ ad alto contenuto calorico. Meglio, quindi, scegliere un brunch magro personalizzato. Magari ordinando si un paio di uova strapazzate. Ma con frutta fresca e giusto un po’ di latte.

Snack

E’ importante munirsi di spuntini sani. Per accontentare i morsi della fame che prendono prima dei pasti. Cracker integrali o un paio di confezioni di frutta secca sono la scelta migliore. Aiuta preparare piccole porzioni in sacchetti. In modo da lasciare qualche snack presso la struttura ospitante. Per prendere solo il necessario e avere anche più spazio in borsa.

MANGIARE SANO A PRANZO E A CENA

Pranzo e cena

Con tutta probabilità si sta fuori a mangiare sia a pranzo che a cena. Naturalmente bisogna godere dell’esperienza di testare cibi nuovi. Dopotutto si sta in vacanza e le concessioni vanno fatte. Ma la salute è la priorità numero uno. Sempre e comunque. Ed è quindi possibile ottimizzare. Come antipasto è bene scegliere una zuppa o un’insalata. Cosi da poter mangiare di meno nel complesso. Sono infatti entrambe ricche di fibre ed acqua ed aiutano a saziarsi. Come portata principale la nutrizionista raccomanda piatti semplici. Pollo o pesce alla griglia con contorno di verdura. Rinunciando a piatti a base di patate e riso, carichi si carboidrati e grassi spesso nascosti.

Bisogna stare attenti anche delle dimensioni delle porzioni. Nel senso delle calorie da assumere. In un ristorante un pasto medio racchiude circa 1205 calorie, che è troppo. A molte persone dovrebbe bastare per una alimentazionegiornata intera. Si può dividere l’antipasto con il compagno di viaggio o lasciare la metà del pasto per il pranzo al sacco del giorno successivo. Il suggerimento finale riguarda il dolce: meglio non lasciarsi tentare. E chiudere il pasto o con latte, un cappuccino o un caffè di giorno. O con una bella tisana la sera.