Ottima la Luna di oggi, in bel sestile in tutta la sua pienezza, sembra fatta apposta per farvi ritrovare la giusta dose di fiducia nei vostri progetti, quasi quasi di farvi esporre, con prese di responsabilità ‘a sorpresa’, di cui vi meraviglierete per primi. Vi muoveranno curiosità nuove

colore: Bianco Latte

Neil Young, Harvest Moon