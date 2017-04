Il Sole e Urano congiunti nel vostro segno rafforzano la concentrazione di energie disponibili e l’intraprendenza curiosa verso modalità di pensiero completamente nuove. Siete mossi da notevole audacia, così come il vostro temperamento zodiacale richiede: non dimenticate la saggezza, necessaria per evitare esagerazioni

colore: Lampo d’Argento

Portishead, Glory box