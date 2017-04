Denti sani: ecco i cibi giusti e quelli da evitare

A tutti piacerebbe sfoggiare un bel sorriso. Non è solo una questione di igiene. A volte spazzolino e filo interdentale non bastano. Anche l’alimentazione ha il suo peso. Ciò che si mangia ha infatti un grande impatto sulla propria salute orale. Come fare dunque per avere dei denti sani? Ad affrontare la questione è stato il portale Healthista che, rivolgendosi al nutrizionista Rick Hay, ha rivelato quali sono i cibi che non dovrebbero mai mancare in tavola e quelli che, invece, andrebbero evitati al fine di scongiurare danni alla dentatura.

Denti sani con cibi gialli e arancioni

Cibi gialli e arancione sono ricchi di beta-carotene, un precursore della vitamina A, aiutano a proteggere le mucose e permettono di avere gengive e denti sani.

Pesce azzurro

Ottimo anche il pesce azzurro. Oltre a potenziare la memoria grazie al fosforo, la presenza di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 aiuta tanto la pelle quanto capelli, unghie e denti a mantenersi sani. Il Daily Mail consiglia in modo particolare le sardine: sono ricche di vitamina D.

Integratori

“Quando si parla di integratori per i denti, scommetto che tutti pensano, automaticamente, al calcio. Il calcio aiuta infatti a ottenere denti belli, forti e sani” – ha rivelato l’esperto. Ma non è tutto. I meriti vanno anche i probiotici, come Acidophilus e Bifidus. Il benessere viene in primis dall’interno. E’ sempre bene prendersi cura della salute intestinale: a un intestino sano corrisponde infatti una bocca sana, così come le gengive. Ottimo anche il coenzima Q10, un antiossidante dagli innumerevoli effetti benefici per il corpo: aiuta infatti a mantenere sane le mucose riducendo l’infiammazione delle gengive. In caso di sanguinamento, si può ricorrere all’estratto di foglie di ulivo in quanto aiuta a mantenere le gengive sane così come il miele di Manuka.

Zucchero

Nella lista nera figurano invece alimenti come lo zucchero. Oltre a non fare bene alla linea, è nemico della pelle così come dei denti. Ebbene sì, andrebbe a favorire l’insorgenza di carie.

Caffè e tè

Sarebbe bene ridurre le dosi quotidiane di caffè e tè: il rischio è quello di danneggiare lo smalto e macchiare i denti.

Carne

Ridurre eccessivamente la carne può avere ripercussioni negative sull’apparato digerente e, di conseguenza, a risentirne sarebbero anche i denti.