Feat Food: il delivery che prepara alla prova costume

Addio pizza e panini. Ecco la start up che, in collaborazione con nutrizionisti, personal trainer e chef, consegna a domicilio piatti sani e bilanciati

L’estate è alle porte così come la tanto temuta prova costume. Mettersi davanti allo specchio è un momento che fa venire i brividi. E’ risaputo, per sfoggiare un corpo sano e in forma non basta allenarsi in palestra: anche l’alimentazione ha la sua importanza. A portare una bella boccata d’aria fresca è Feat Food (https://www.featfood.it/) , una start up che va incontro alle esigenze di tutti coloro che vogliono mangiare sano.

Spesso, complice la fretta e il trascorrere molto tempo fuori casa, si rischia di compromettere i tanti sacrifici fatti dovendosi accontentare di pizza e panini. Sbagliato.

Prova costume non ti temo

Volere è potere ergo, per arrivare alla pausa pranzo preparati, non c’è bisogno di alzarsi all’alba per cucinare le verdure o un pasto salutare. Le vie del food delivery sono infinite.

Mangiare sano anche in ufficio. La mission di Feat Food

A dimostrarlo è Feat Food, il nuovo servizio di consegna a domicilio disponibile tanto a casa quanto in ufficio. Ad arrivare in tavola, o sulla scrivania, sono solo piatti salutari. L’idea viene dalla mente brillante di Andrea Lippolis, 24 anni, a cui si sono poi aggiunti Lorenzo Danese, co-fondatore e, successivamente due amici Luca Marzo e Antonio De Lorenzis. Il team si rivolge a tutti coloro che intendono tenersi in forma a 360° offrendo loro una dieta bilanciata nonché la possibilità di seguire un programma di allenamento creato su misura.

Delivery food in versione healty: al via a Milano

Feat Food, attualmente incubata presso il programma di accelerazione Impact Hub di Milano, è operativo nella città meneghina. Il progetto intende però guardare oltre ai confini nazionali. Il prossimo step, infatti, è quello di conquistare realtà come Londra, Parigi e Berlino.

Come funziona? Basta consultare il sito e i 4 menu differenti (20 ricette diverse a settimana, da lunedì al venerdì) tra cui sono sempre presenti proposte vegane e ricette indicate per chi ha intolleranze alimentari. Dal glutine, al lattosio nonché i diabetici, c’è un occhio di riguardo per tutti.

Come funziona

Una volta fatta la propria scelta, ecco che l’ordine viene affidato a biker professionisti dotati di bici cargo. Entro un’ora il cibo verrà consegnato. Gli habitué possono optare per un abbonamento da 5, 10, 15 o 20 piatti da gestire in autonomia nell’arco della settimana. Ogni venerdì è possibile curiosare tra le proposte dei giorni successivi in modo tale da organizzare il proprio piano alimentare in anticipo.

Tutte le ricette vengono studiate ed elaborate dalla chef Advisor Mariasole Capodanno (Corporate Chef Feltrinelli) in collaborazione con medici nutrizionisti con cui la startup collabora. Quando il pasto viene recapitato a destinazione, è accompagnato dalla lista degli ingredienti contenuti, la tabella nutrizionale completa così come i possibili allergeni. Inoltre si può decidere se aggiungere uno spuntino extra come del cioccolato, un succo, un frullato o un infuso.

Feat Pach, il box da provare e regalare

Chi ha provato il servizio e intende condividere l’esperienza con i propri cari, perché non regalare loro un Feat Pach? Si tratta di un box benessere completo. Cosa comprende? Un piano di allenamento per palestra, o home fitness, realizzato ad hoc da un personal trainer. C’è poi una dieta personalizzata fatta da un medico nutrizionista. Infine è prevista la consegna a domicilio di tre menu a settimana per un intero mese. Insomma non ci sono più scuse, mangiare healthy anche fuori casa è una possibilità per tutti, bastano pochi click per fare felici, allo stesso tempo, bilancia e salute.