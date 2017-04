Il cactus ispira il design. Colore e texture vegetali

Quando diciamo ‘il cactus’ stiamo erroneamente riferendoci a tanti tipi di piante succulente. La famiglia delle cactacee è molto vasta, ma si caratterizza per dei tratti comuni che da qualche tempo a questa parte affascinano i creativi. Ed entrano a passo spedito nel mondo della progettazione. Il design trae ispirazione dalle piante tipiche delle zone aride del pianeta per portare nelle case la loro cromia, la loro texture, le loro forme. E, perché no, la loro perseveranza.

Il cactus in casa Dalani

Dalani.it per esempio declina il cactus in tante forme. Dato che il colore dell’anno (Greenery) si trova con facilità nelle cromie delle piante succulente, il sito di riferimento per il design e l’arredamento ha scelto di declinarlo nelle mille sfumature delle piante grasse. Ma non solo. Elementi ornamentali e complementi che aggiungono un tocco di allegria alla casa, come le decorazioni a forma di cactus in vaso di diverse forme, in verde scuro e chiaro. Ancora, la lampada da tavolo a forma di cactus stilizzato, quello più classico dei cartoon, con luci led. Le piante succulente diventano anche elementi decorativi per le stampe da appendere al muro. O il motivo ornamentale di uno zerbino. Magari è proprio il cactus a diventare vaso per fiori, tingendosi con una nota gold.

Gufram per Citroën Cactus

Un connubio inaspettato ha portato alla settimana del design milanese il cactus. Sotto forma di automobile. In collaborazione con Gufram, Citroën ha rielaborato gli interni e gli esterni di C4 Cactus. Il marchio più dissacrante del design italiano ha contribuito a far nascere la nuova Citroën C4 Cactus Unexpected by Gufram. Una Concept Car creata dalla fusione delle menti creative di due marchi eccellenti. Gufram, con la sua inesauribile spinta alla sperimentazione ha portato il design radicale nel mondo automobilistico. E la casa automobilistica ha a sua volta confermato la sua promessa di ‘Unconventional Crossover’ con i suoi Airbump® che ricordano la texture di un cactus. Niente spine, solo una superficie bitorzoluta in morbido poliuretano. Anzi, in poliuretano del Cactus® di Gufram, iconica scultura domestica del brand. Interni ed esterni si illuminano dei caldi colori del tramonto nel deserto, un giallo solare e un arancio tangerino. La novità è stata presentata in un allestimento che richiama il deserto e i cactus.