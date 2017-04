Il 13 aprile, Universal distribuirà in Italia Fast & Furious 8, che promette di superare anche i più arditi inseguimenti d'auto dell'intera saga.

Dieci minuti. Questa la durata del famosissimo inseguimento di Bullitt, con il quale Steve McQueen e il regista Peter Yates rivoluzionarono per sempre il modo in cui vengono filmati gli inseguimenti al cinema.

“Popeye” Doyle non perdona: quando un killer tenta di farlo fuori e poi scappa in metro, lui requisisce una macchina e lo segue sulla strada sottostante. Una sequenza impareggiabile per suspense e realizzazione, dal maestro William Friedkin.

Fast & Furious 5 è probabilmente il migliore capitolo della saga di Toretto e company. E termina con un inseguimento per le strade di Rio de Janeiro, in cui Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) trascinano una cassaforte rubata in barba alle leggi della fisica!

Dura, durissima scegliere una scena dalla saga di Mad Max, un'escalation continua di inseguimenti sempre più spettacolari. Ma se una va scelta, è quella di Interceptor – Il guerriero della strada. Mel Gibson guida un camion pieno di benzina (oppure no?), inseguito da ogni parte da spericolati motociclisti intenzionati a fermarlo. Ancora oggi una scena totale.

Nel mondo di Matrix si può fare quello che si vuole, a patto di essere consapevoli che è tutta una finzione. Per questo l'inseguimento sull'autostrada di Matrix Reloaded è pieno di stunt impossibili ed effetti ancora più impossibili.

Una moto inseguita da un camion in un canale di scolo di Los Angeles. Sulla moto, il Terminator di Arnold Schwarzenegger, disposto a tutto pur di salvare John Connor. Sul camion l'inarrestabile T-1000. James Cameron ha realizzato, in Terminator 2, una delle più grandi scene di inseguimento della storia del cinema, un continuo cambio di prospettiva grazie alle macchine da presa multiple impiegate.

Una sera, di ritorno da un matrimonio, William Friedkin si addormentò al volante, svegliandosi di soprassalto nella corsia opposta. Per anni pensò a come trasformare quel grosso spavento in una scena epocale. Con Vivere e morire a Los Angeles, in cui i due agenti Richard Chance (William Petersen) and John Vukovich (John Pankow) fuggono dai cattivi andando contromano sulla highway, ci riuscì.

Il veterano John Frankenheimer superò se stesso in questo capolavoro moderno, Ronin. Jean Reno e Robert De Niro si lanciano a velocità folli (e le auto andavano davvero veloci, quasi ai 200 all'ora!) per le strade di Arles e Parigi.

Forse il più divertente e surreale inseguimento d'auto della storia del cinema. Quello di Blues Brothers vede i due fratelli Jake e Elwood Blues (John Belushi e Dan Aykroyd) inseguiti da dozzine di auto della polizia, da una band country rivale e dai Nazisti dell'Illinois. Il risultato è devastazione totale ed esilarante, filmata con grande dispendio di mezzi da John Landis.