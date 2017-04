Isola dei Famosi: a vincere sarà Raz Degan?

Nancy Coppola, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena e Simone Susinna. Solo uno tra loro sarà il vincitore de L’Isola Dei Famosi.

Sono loro i finalisti della dodicesima edizione del programma, che ha visto i 14 concorrenti iniziali ridursi numericamente, per 11 settimane, affrontando prove evolutive, prove ricompensa e prove leader curiose e avventurose. Questa edizione dell’Isola, caratterizzata da un percorso evolutivo che ha coinvolto i naufraghi di puntata in puntata, culmina in una finale che per la prima volta vedrà gli aspiranti vincitori sfidarsi in un’ambientazione inedita: il futuro.

Raz Degan è il favorito dal pubblico. Vittoria già decretata?

Dopo la prima eliminazione che vede contrapposti Malena e Simone Susinna, i due concorrenti in nomination, a scandire il ritmo della serata ci saranno una serie di prove e di eliminazioni, che si svolgeranno all’Idroscalo di Milano. Qui Stefano Bettarini accoglierà a inizio serata i concorrenti che affronteranno il temuto lancio dall’elicottero. Tra le prove previste anche una delle più iconiche, quella del fuoco.

In studio, invece, arriveranno anche Moreno e Giulio Base, i due ultimi eliminati di quest’edizione. Questi si aggiungeranno al ricco parterre di ex naufraghi, parenti e amici. Solo a fine serata Alessia svelerà chi sarà il trionfatore de L’Isola. Quello che conquisterà il premio di 100.000 euro (centomila) in gettoni d’oro, la metà da devolvere in beneficenza.

Nel frattempo il popolo del web non ha dubbi: a vincere il programma sarà Raz Degan. La vittoria dell’attore israeliano è data a 1.25 dai scommettitori di bwin.it. Ancora in nomination il modello Simone Susinna (15.00) e la pornodiva Malena (8.00). Certi della finalissima il già citato Raz Degan, Eva Grimaldi (3.30) e Nancy Coppola (7.00).

Le conferme arrivano anche dalla pagina Facebook del programma. Duri attacchi alle tre donne, pochi apprezzamenti nei confronti di Simone. Ma tutto il resto è a favore di Raz, spesso definito schietto e integro. Una vittoria già scritta da troppo tempo?