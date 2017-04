Morgan, Fabrizio Corona: simpatici o antipatici?

Morgan, Fabrizio Corona, il format L’Isola dei famosi, Melanie Griffith. Questi i nomi sulla bocca di tutti durante questa settimana di show business e di gossip. Ecco chi sono stati i simpatici e gli antipatici della settimana.

Morgan tra gli antipatici

Morgan. La notizia è di queste ore: Morgan lascia la trasmissione Amici in contrasto con la produzione. Il motivo in una dichiarazione pubblica: “La squadra che Morgan ha capitanato – ha dichiarato Maria De Filippi – è composta attualmente da quattro partecipanti e tre di loro hanno chiesto a noi una soluzione immediata, disposti – uno di loro con certezza – anche a lasciare il programma pur di non dover più avere obbligatoriamente Morgan come coach. Si sono sentiti non compresi, mai esaltati non nelle loro doti perché non sanno nemmeno se le hanno, ma nello spirito di entusiasmo inteso come tensione positiva, e di fiducia con cui si vorrebbe e dovrebbe affrontare il palco del serale e la gara”.

Morgan e Amici: la polemica

Da qui la decisione di allontanare l’artista dal programma. Secondo le anticipazioni che corrono sulla rete pare che il coach abbia addirittura abbandonato lo studio dopo l’ennesima polemica con il pubblico e nella puntata registrata che andrà in onda il prossimo sabato. Nelle scorse settimane era stato forte lo scontro con il suo concorrente Mike Bird. Motivo del litigio la scelta dei brani per il Serale. Al gesto dell’abbandono dello studio sarebbe poi seguito il diverbio con la produzione e la decisione di estromettere Morgan dal programma. Morgan dal canto suo ha risposto con un video affidato al web dove nega le accuse di incomprensioni con i ragazzi e accusa il programma di essere tutto regolato da un copione.

Morgan e l’addio ad Amici: parla Elisa

Anche la cantante Elisa, coach della squadra blu si è espressa sulla vicenda difendendo in un posto su Facebook la trasmissione di Canale 5. “Amici dà la possibilità di realizzare un sogno e osserva la realtà di persone che stanno provando a costruire il loro futuro nel mondo dello spettacolo.”. “Mi rendo conto dalle tue affermazioni,che mi ritieni, insieme ad altri, imprigionata e schiava di un sistema televisivo. Non è così. Ad Amici ho avuto e ho la libertà in cui credo e di cui ho bisogno. E senza la quale non sarei venuta a ricoprire questo ruolo”.

Morgan, ti apprezziamo e ti vogliamo bene ma basta bizze in un talent show. Si tratta di un format dove a essere protagonisti sono i ragazzi non i coach. Antipatico quindi.

Fabrizio Corona. Tornato all’onore delle cronache per via del procedimento in cui è imputato per intestazione fittizia di beni, l’ex paparazzo non si è risparmiato alcuni dettagli sulle sue ex storiche. Da Belen a Nina Moric, raccontando il successo e il denaro guadagnato in coppia con la prima, molto del quale sarebbe stato guadagnato in nero, almeno per la parte di Corona. Va bene tutto, ma visto le delicate vicende giudiziarie non sarebbe meglio tenere fuori ex fidanzate che non c’entrano nulla? Molto antipatico.

I simpatici

L’Isola dei famosi. Qui ci stagliamo in favore del format. Non tanto per la qualità del programma ma perché alla fine tutti ne parlano male ma tutti lo guardano, visto che il programma è arrivato alla 12esima edizione e si concluderà mercoledì 12 aprile con una finalissima al cardiopalmo. Simpatica Isola quindi.

Melanie Griffith. Ha di recente confessato alla stampa di essersi pentita dei numerosi ritocchi estetici che l’avrebbero quasi sfigurata nel corso degli anni. Ci è sembrata una dichiarazione importante per un’attrice famosa come lei che sul suo fascino ha puntato molto del suo successo. Brava Melanie, sei stata simpatica.