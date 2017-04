Andate forte non c’è che dire, con abbondanza di energie psicofisiche ed un’eccellente lucidità mentale di certo centrerete il bersaglio, ancor meglio tra oggi e domani, con l’appoggio di un magico sestile di Luna, in grado di azionare diaboliche intuizioni. A vostro netto vantaggio

colore: Oro Puro

Moloko, The time is now