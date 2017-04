iStock Se una donna sorride, inclina la testa e timida distoglie lo sguardo allora il gioco è fatto. iStock Gli uomini - e le donne - sono attratti da persone che considerano belle come loro. iStock Fanno sfoggio di abiti e oggetti di lusso. Magari si vantano del loro lavoro. iStock Nel 2010 lo studio di 3.770 adulti eterosessuali ha suggerito che le donne spesso preferiscono gli uomini più anziani. iStock Le donne tendenzialmente sono più attratte dagli uomini che hanno un pò di barba. Non troppa però, attenzione. iStock Anche qui, senza esagerare. Un pò di muscolo è gradito ma il corpo da body builder è decisamente poco attraente. iStock Chi ha modi gentili sembra anche più bravo nel suo lavoro e più attraente. iStock Il rosso è il colore dell'amore e della passione. E' normale che ci sentiamo attratti da chi lo indossa. iStock Diversi studi indicano che le donne sono più attratte da uomini che sono capaci di far ridere. iStock Gli uomini che possiedono un animale domestico sembrano più propensi a prendere degli impegni a lungo termine (matrimonio, figli). iStock Il fascino del musicista... Poche donne ne sono immuni. iStock Consapevolezza di se stessi e calma possono essere elementi di forte attrazione. iStock Le ricerche dimostrano che le donne sono attratte dagli uomini che rischiano, anche nello sport. Però attenzione a non farvi male. iStock Solo sapere che avete un profumo nuovo e accattivante vi farà sentire più sicuri. E state certi che alle donne queste cose non sfuggono. iStock Vi sembrerà strano, ma alcuni studi hanno rivelato che l'aroma pungente dell'aglio suggerisce alle donne la percezione di mascolinità e attrattiva in generale. iStock Uno studio del 2013 condotto da ricercatori britannici ha scoperto che le donne trovano gli uomini più attraenti quando fanno volontariato. Farete del bene al prossimo e anche alla vostra vita sentimentale. Warner Bros. Quella cicatrice sul mento di quando sei caduto dalla bicicletta potrebbe aiutare ad attirare una compagna. Per qualche ragione le donne sono attratte da uomini con cicatrici (anche metaforiche) e dagli uomini che non le nascondono. iStock Uno studio del 2016 suggerisce che siamo più attratti da persone che mostrano un linguaggio del corpo espansivo. iStock Da studi condotti nel 2011 l'espressione di orgoglio o fierezza è risultata essere la più interessante agli occhi delle donne. Quella meno intrigante? La felicità.

L’attrazione uomo donna è una cosa complicata che gli scienziati non hanno ancora non del tutto compreso. Ma, attraverso la ricerca e la sperimentazione, ci siamo potuti fare molte idee su ciò che attrae in un’altra persona.

Solo piccoli cambiamenti

Business Insider ha elencato alcune delle più interessanti intuizioni scientifiche circa i comportamenti che rendono gli uomini più attraenti per le donne.

La buona notizia? Nessuna delle cose elencate richiede interventi di chirurgia estetica o una revisione totale personalità. Stiamo parlando di piccole modifiche, come essere più gentili e cambiare deodorante.

Continuate a leggere per scoprire come intensificare il vostro gioco delle coppie.

