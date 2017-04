Bici: il lusso ha i pedali. Onore al Made in Italy

Lo stile italiano è riconosciuto, amato e invidiato nel mondo intero. Il discorso non riguarda solo la moda. Anche il design ha i suoi meriti. In un’era in cui l’inquinamento è diventato insostenibile, gli animi green iniziano a guardarsi intorno prediligendo soluzioni come il car sharing e lei, la bici. Al bando il solito modello. Anche le due ruote possono vestirsi di nuovo. Le vie del lusso, infatti, sono davvero infinite. La tradizione artigianale italiana, ancora una volta, non delude.

Bici di lusso: CarreBikes presenta la linea “pret-à-porter”

A dimostrarlo è CarrerBikes, la bicicletta di design nata dalla collaborazione tra Gianni Carrer, architetto interior designer, e i fratelli Attilio e Renato Perin, maestri d’ascia e artigiani navali. L’unione fa la forza. Ecco che, unendo tecnologia, creatività e abilità manuale, prendono forma capolavori di alta scuola manifatturiera. Modelli belli da contemplare ed eccezionali da utilizzare.

Vedere per credere. Fino al 30 aprile il flagship store di Add, in Corso Venezia 12, ospiterà la nuova linea CarrerBikes “pret-à-porter”. A mettersi in mostra sono le biciclette “Dolce Vita” per lei e “Garda” per lui. Cosa le rende uniche? Il telaio in legno (che nella Limited Edition White è in rovere sbiancato), è il vero cavallo di battaglia del brand. Parliamo di un pezzo unico fatto su misura, irripetibile per colore e venatura. Il tutto, inoltre, è rigorosamente costruito a mano. Nulla è lasciato al caso. Al fine di offrire un mezzo sicuro, la funzionalità della bici è garantita da una serie di collaudi effettuati in laboratorio. Entrambi i modelli sono disponibili anche con motore ZeHus All-in-One per aiutare nella pedalata

Bollani Biciclette e la Targa Oro

Stile e qualità sono una prerogativa di Bollani Biciclette. Il brand fondato da Enzo Bollani, designer e musicista, delizia il popolo delle due ruote con la nuova Targa Oro. Direttamente dal reparto Numero 1, dedicato alle realizzazioni speciali e alle biciclette su misura, arriva una due ruote che, a tutti gli effetti, è un pezzo di design. Non a caso è stata realizzata in solo 21 esemplari.

Non è oro tutto ciò che luccica? In questo caso sì. A rendere il modello prezioso è la livrea in foglia d’oro. Degno di nota anche il manubrio, un arco in legno e alluminio che, oltre a dare una forte personalità alla bicicletta, introduce un nuovo modo di guidare. E ancora la nuova selleria in pelle Caracalla, color travertino, impreziosita dall’inserto in bamboo naturale. Se non fosse abbastanza, è possibile aggiungere i cerchi in lega a 5 razze InterStella. Il prezzo di questo gioiellino? Oscilla tra i 2.970,00 e i 3.200,00 euro.