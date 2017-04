Gli italiani sono i migliori a… scopritelo

‘Italians do it better’ recitava un’iconica t-shirt indossata da Madonna negli anni ’80. Per quanto spesso il Belpaese sia vittima di dileggio da parte dei media stranieri e lo stereotipo sia facile quando si parla di ‘italianità’, il prestigio e il fascino che il nostro paese esercita su chi vive dall’altra parte del mondo sono innegabile. Ci sono cose che gli italiani fanno meglio, almeno a detta di alcune testate americane. Gli italiani sarebbero i migliori al mondo in alcuni settori. Huffington Post ha selezionato 5 cose su cui deteniamo il primato assoluto. Naturalmente, si tratta di gastronomia e moda.

Gli italiani sono i più bravi a…

Fare il caffè. Non c’è straniero che non sbalordisca nello scoprire quanti tipi di caffè facciamo (espresso, macchiato, cappuccino, al vetro, lungo, corto, corretto, con la moka, etc). E soprattutto nel testare come siano tutti realizzati con precisione da manuale. Per quanto ci siano altre culture nel mondo che possono vantare ottimi caffè, l’Italia rimane la numero uno. Innegabilmente.

Fare l’aperitivo. Non c’è happy hour che tenga: l’aperitivo in Italia è un rito, una sacralità. Ci sono bevande che sono nate appositamente. Altre più tradizionali. Ma non transigono dall’essere sorseggiate dalle 6.30 in poi, sgranocchiando patatine e olive (nella versione basic) e soprattutto in una cornice che per la maggior parte delle volte è semplicemente pittoresca.

Siamo anche i migliori nel…

Realizzare scarpe. Abbiamo spesso dedicato pagine alle classiche italiane, tanto che, per un nostro compaesano, non c’è nemmeno bisogno di spiegare questo punto dell’elenco.

Produrre abiti. In particolare i completi da uomo: quelli che disegnano e realizzano gli italiani non hanno paragoni. Certo, gli amanti dello stile inglese si potrebbero risentire, ma a detta di chi ha stilato questa lista fare due passi per il Quadrilatero della moda di Milano fa sentire a disagio nel proprio outfit qualunque gentleman.

Fare e scegliere gli occhiali. Altro fiore all’occhiello della manifattura italiana, gli occhiali da sole. Per gli italiani sono un must: in estate, in inverno, dall’alba al tramonto. E non si tratta di qualsiasi lente in plastica di dubbia provenienza. Per gli italiani gli occhiali da sole sono un accessorio importante, sulla cui qualità non si può soprassedere.