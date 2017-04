Mal di schiena? Si combatte con massaggi miracolosi

Uno studio americano ha rivelato che, per migliorare la lombalgia cronica, in alcuni pazienti basterebbero 10 sedute di massaggi

Condurre una vita sedentaria è sbagliato. Prima o poi il conto si presenta. E può essere amaro. Uno dei dolori più comuni è il mal di schiena. C’è chi prova ad attenuare il fastidio facendo pilates, yoga o fisioterapia ma, a quanto pare, anche i massaggi possono dare i loro frutti.

Massaggi come terapia contro il mal di schiena

A rivelarlo è stato un studio pubblicato sulla rivista Pain Medicine. I ricercatori, come si legge sul Daily Mail, hanno scoperto come trattare efficacemente il dolore cronico lombare. 104 persone affette da lombalgia cronica sono state sottoposte al trattamento. E’ così emerso che basterebbero 10 sedute per sperimentare dei miglioramenti significativi. A distanza di 12 e 24 settimane, più del 50 % delle persone, soprattutto adulti e anziani, hanno riscontrato una riduzione del dolore.

Anche i soggetti obesi hanno visto dei benefici. Non si sono però rivelati durevoli nel tempo. Inoltre, i pazienti in cura con antidolorifici oppioidi, in alcuni casi hanno avuto una riduzione del dolore anche se decisamente inferiore rispetto a chi non assumeva gli stessi farmaci.

La ricerca

Niki Munk, assistente professore presso la School of Health and Rehabilitation Sciences dell’Indiana University-Purdue University di Indianapolis, ha dichiarato che i risultati sono importanti dato il gran numero di persone che soffrono di mal di schiena negli Stati Uniti.

“Lo studio invita i medici a dire ai pazienti che, contro la lombalgia cronica, è possibile provare il massaggio, sempre se i pazienti possono permettersi di farlo”- ha detto la Munk, coordinatrice dello studio. I massaggi non sono infatti coperti dal sistema sanitario nè dall’assicurazione medica.

La Munk ha ritenuto interessanti i risultati dello studio ma, ovviamente, sono necessarie ulteriori indagini al fine da poterne confermarne la validità. “Il dolore cronico lombare è molto complesso e richiede dunque del tempo per essere trattato” – ha precisato.

Massaggi a lungo termine. I benefici sono reali?

Quanto è emerso è però sufficiente per far sì che i medici possano consigliare ai loro pazienti di sperimentare i massaggi come soluzione per tentare di alleviare i dolori. Ovviamente, per potere godere dei benefici, è necessario sottoporsi ai trattamenti in maniera costante.

Data la spesa, la gente si chiede se ne valga davvero la pena. È dunque utile fare massaggi per un periodo prolungato? Sarà così possibile evitare il ricorso alla chirurgia? “Questi sono i tipi di risposte che speriamo emergano dal nostro studio” – ha detto la Munk.