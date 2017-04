Risparmiare il più possibile: ecco quando prenotare

Risparmiare è uno degli obbiettivi primari anche quando si viaggia. Ecco perché bisogna sapere il momento giusto per organizzare le proprie vacanze. Anche le destinazioni più popolari del mondo, con un occhio attento, possono rivelarsi convenienti. TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, ha annunciato i risultati del suo report “Best Time to Book” per il periodo estivo. E’ uno studio che analizza il miglior periodo per prenotare. Risparmiando sul costo degli hotel per i viaggi estivi in destinazioni celebri in tutto il mondo. Con i dati, ovviamente, delle tariffe degli hotel su TripAdvisor. La ricerca ha messo in evidenza che il miglior periodo per prenotare cambia in base al Paese o alla città di interesse. Ma anche che per la maggior parte delle destinazioni le tariffe degli hotel variano in maniera graduale nel tempo senza grandi cambiamenti al rialzo o al ribasso.

QUANDO PRENOTARE LE VACANZE PER RISPARMIARE

Qualche esempio? Pianificare un viaggio estivo in Europa: conviene con 5-9 mesi di anticipo. Cosi si possono trovare le tariffe migliori. Anche se i prezzi degli hotel europei non subiscono grandi variazioni nell’arco dei 10 mesi che precedono i viaggi estivi. Per soggiorni estivi negli Stati Uniti, invece, conviene prenotare entro 3 mesi dalla partenza. Cosi facendo si può avere un risparmio pari a circa il 9% rispetto al periodo più caro in cui prenotare. La ricerca ha analizzato i dati relativi alle tariffe degli hotel per identificare i periodi che offrono le tariffe più convenienti per un soggiorno estivo in hotel in 9 aree geografiche e 30 città tra le più popolari a livello mondiale nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il miglior periodo per prenotare è stato stabilito verificando quando i prezzi degli hotel sono stabilmente inferiori alla media della destinazione.

RISPARMIARE A SECONDA DEL CONTINENTE

Gli hotel in Asia, ad esempio, offrono prezzi più convenienti prenotando entro 3 mesi dal viaggio. Chi ha intenzione di visitare questo continente la prossima estate può risparmiare il 14% prenotando entro 3 mesi dalla partenza. La tariffa media a notte degli hotel in Asia in estate è pari a 137 euro. Preferite i Caraibi? Da prenotare entro 4 mesi. Si può cosi risparmiare il 6% rispetto al periodo più caro. Qui la tariffa media a notte degli hotel in estate è pari a 172 euro.

Chi decide invece di organizzare un viaggio in Centro America farebbe bene a farlo con 3 mesi di anticipo per risparmiare il 6%. Gli hotel hanno una tariffa media estiva pari a 95 euro. Stessa cosa per il Sud America, dove si può arrivare a risparmiare anche il 15% rispetto al periodo più caro. La tariffa media a notte degli hotel in Sud America in estate è pari a 108 euro.

Cambio di continente: per il Medio Oriente il periodo giusto è prenotare entro 2 mesi dalla partenza per risparmiare il 19%. La tariffa media è di 167 euro. Per l’Africa con 4 mesi di anticipo si arriva a risparmiare l’8% sul costo degli hotel, la cui tariffa media è di 165 euro. Ci sono anche le meravigliose isole del Sud Pacifico. Con 2 mesi di anticipo si può risparmiare l’11%. Qui la tariffa media a notte in estate è di 141 euro.