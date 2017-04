Il sesso ci fa svelare i nostri più intimi segreti

Gli esperti rivelano il motivo per cui le persone raccontano i propri segreti dopo il sesso

Vi sentiti eccessivamente disinibiti dopo il sesso? Tranquilli. Non siete i soli. Ed è normale. Dopo un rapporto sessuale, spesso ci si sente liberi di rivelare segreti e condividerli raccontandoli senza filtri. Ma perché ci si confida dopo un orgasmo?

Segreti e sesso? Una serie di studi ha cercato di dimostrare il motivo per cui le persone sono più inclini a questa tendenza.

Lo studio pubblicato sulla rivista mensile Social Psychology Bulletin dal titolo “Il sesso scatena la lingua” ha scoperto che se si è esposti ad immagini sessualmente suggestive porta le persone ad essere più intime. Detto in altri termini, se si pensa al sesso ci si apre emotivamente.

Un altro studio ha esposto le persone a stimoli sessuali a livello subliminale. Subito dopo queste hanno condiviso un aneddoto personale con uno sconosciuto di sesso opposto tramite un instant messenger. Altri partecipanti hanno guardato una scena sexy di un film e subito dopo hanno rivelato una storia personale imbarazzante legata al sesso sempre ad uno sconosciuto. Ma questa volta faccia a faccia.

Nello studio “Scienza delle Relazioni” si legge che l’attivazione del sistema sessuale incoraggi l’auto rivelazione. Sarebbe una strategia che permette alle persone di diventare più intime con un potenziale partner. Inoltre, proprio questa confessione post-coito aumenterebbe ulteriormente il desiderio del partner e favorirebbe lo sviluppo di una relazione.

Dunque, l’obiettivo prefissato degli studi è stato quello di verificare l’effetto dell’orgasmo all’interno della coppia a livello comunicativo. Cioè, si è voluto capire perché le persone sono più disinibite nelle loro aperture. La soddisfazione sessuale ha un effetto importante sulla relazione. Questa, infatti, va oltre il sesso in sé. E non solo. Si confidano le proprie preferenze e desideri sessuali che favoriscono anche una maggiore soddisfazione con il proprio partner in futuro.

In poche parole, l’orgasmo genera fiducia nelle coppie. Tutto merito dell’ossitocina. Non a caso questo è l’ormone dell’amore.