Amici di Maria de Filippi: via Morgan, torna Emma?

Dopo la puntata andata in onda lo scorso sabato, quando Ballando con le stelle di Rai1 è riuscito a battere, seppur di poco, la corazzata di Maria de Filippi, il gruppo di lavoro di Amici 2017 sembra essere corso ai ripari. Non si sa se le cose siano collegate. Per cambiare lo staff o per scuotere gli ascolti, ma tanti i cambiamenti in vista per il talent show di Canale 5. Sin dalla prossima puntata.

Innanzitutto Morgan decide di lasciare il programma. Lo fa sopratutto tramite social, con una serie di rivelazioni che sembrerebbero voler minare la trasparenza del programma. Questo uno degli ultimi suoi post.

Mi tappano la bocca, ancora prima che inizi a parlare. Non mi fanno esibire, non mi danno libertà di costruire percorsi musicali pensati ad hoc per i concorrenti, non ho libertà di scelte. Interferiscono continuamente con il mio lavoro senza alcuna cognizione o competenza. In sostanza non mi lasciano parlare di musica né divulgarla attraverso il video. Però non esitano minimamente a ingigantire le insicurezze dei giovani concorrenti.

In risposta agli attacchi del cantante dei Bluvertigo e in difesa del programma che l’ha resa una piccola star televisiva, scende in campo Elisa. Coach della Squadra Blu di Amici di Maria de Filippi.

Mi rendo conto dalle tue affermazioni, che mi ritieni, insieme ad altri, imprigionata e schiava di un sistema televisivo. Non è così. Ad Amici ho avuto e ho la libertà in cui credo e di cui ho bisogno, senza la quale non sarei venuta a ricoprire questo ruolo. Ho visto un video in cui dici che ti venivano segretamente date dai ragazzi delle liste di brani da cantare.

Nel frattempo sembra evidente che il cambio di rotta avverrà proprio nelle prossime ore.

Ci sono pochi dubbi a riguardo. A tornare a vestire i panni del coach dei Bianchi potrebbe essere la stessa Emma Marrone. Ospite in studio proprio nella scorsa puntata. Secondo i più recenti rumor, e in base anche alla sua dichiarazione sul fatto che “potrebbe pensarci”, la cantante salentina potrebbe rientrare nella Scuola. Nuovamente da protagonista.

Le uniche parole ufficiali, al momento, sarebbero quelle di Maria de Filippi.

La squadra che Morgan ha capitanato è composta attualmente da quattro partecipanti e tre di loro hanno chiesto a noi una soluzione immediata, disposti – uno di loro con certezza – anche a lasciare il programma pur di non dover più avere obbligatoriamente Morgan come coach. Si sono sentiti non compresi, mai esaltati non nelle loro doti perché non sanno nemmeno se le hanno, ma nello spirito di entusiasmo inteso come tensione positiva, e di fiducia con cui si vorrebbe e dovrebbe affrontare il palco del serale e la gara.

Ancora nulla è certo, tutto è in divenire. Sicuramente tutto questo gioverà agli ascolti. Milly Carlucci è stata avvisata. Ma staremo a vedere.