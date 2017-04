LIONSGATE la star di Hunger Games ha raccontato come ad Hollywood lei sia considerata 'grassa' e 'plus size'. Le fu imposto di perdere peso per interpretare il personaggio di Katniss (pena il licenziamento).

Universal Pictures Amanda Seyfried fu costretta a perdere peso per interpretare il film Mamma Mia!. Anche lei era considerata sovrappeso.

Universal Pictures Le curve di J Lo sono leggendarie, eppure anche la Lopez ha ricevuto critiche per il suo peso. Il suo ex agente minacciò di lasciarla se non si fosse messa a dieta: lei lo licenziò in tronco.

Twentieth Century Fox Nel suo discorso di accettazione ai BAFTA 2016, Kate ha raccontato che la sua insegnante di recitazione le disse che avrebbe potuto interpretare solo ruoli di donne grasse. Oggi Kate Winslet è considerata una delle più grandi attrici in circolazione.

Lucasfilm A Carrie Fisher fu chiesto di dimagrire sia per interpretare i vecchi film di Star Wars, sia per Il Risveglio della Forza.

Touchstone Pictures La Beckinsale ha ricordato i brutti momenti passati sul set di Pearl Harbor: fu biasimata per il suo peso, nonostante si fosse messa a dieta proprio per quella parte.

Castle Rock Entertainment Persino la magrissima Sarah Jessica Parker è stata costretta a dimagrire. Per il film del 1992 Mi gioco la moglie... a Las Vegas.

Paramount Quando era più giovane, un regista disse all'agente di Patricia Arquette (Premio Oscar) che avrebbe dovuto perdere peso, ma non diminuire la taglia di reggiseno. Lei si rifiutò.

STX Entertainment Addirittura all'ex modella e ora attrice Cara Delevingne fu chiesto di dimagrire per un ruolo. Fu anche criticata perché era solita partecipare alle feste e fare nottata.