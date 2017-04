Fashion interior: quando la casa è firmata dallo stilista

Uno dei primi è stato Pierre Cardin. Unire moda e arredamento, abbigliamento e design, è oggi una strada percorsa da molte maison. Anche la casa si veste di tutto punto e porta tra i suoi complementi la firma di una mente geniale. Il Salone del Mobile 2017 è stata l’occasione per scoprire alcune delle nuove collezioni di ‘fashion interior’. Create dalle maison di moda per agghindare la casa con il tocco dello stilista.

Versace Home, il fashion interior si arricchisce

Tre nuove linee Versace Home sono state presentate al Salone. Le Jardin de Versace è la nuova stampa per l’arredo e il living, ma anche per il dining e la notte. Caratterizzata da un motivo a farfalle, con fiori e arabeschi. Blu, rosa e grigio si accostano all’oro, mantenendo vivo quel senso di opulenza che è la cifra stilistica di Versace Home. Al centro della collezione, il nuovo divano Le Jardin in tessuto jacquard di Rubelli®, realizzato in edizione limitata di soli 12 pezzi. Firmato da Donatella Versace.

The VM11 Collection è la collezione che, prendendo il nome dalla Boutique Versace di Via Montenapoleone, propone pezzi d’arredo per la zona giorno e per la tavola. Palette neutrale, tra nero e bianco, materiali a contrasto, forme scultoree. E il simbolo della Medusa che si rivela solo attraverso la silhouette. Ed è proprio questo profilo a farsi protagonista della terza novità della maison, la sedia Shadov. Versatile ed elegante, e si presenta in una varietà di pelli colorate oppure in legno con struttura in metallo.

Il tema del viaggio nel fashion interior

Prosegue il percorso di Louis Vuitton negli Objets Nomades, oggetti per la casa realizzati dai più celebri designer del mondo. Che si ispirano al tema del viaggio. 10 nuovi oggetti arricchiscono la linea, e due nuovi designer sono entrati nel team: India Mahdavi e Tokujin Yoshioka. Tra essi, il divano dei Campana, ispirato alle nuvole e alla conchiglia schiusa della Venere di Botticelli. La seduta di Atelier Oï, con le sue cinghie in pelle che ricordano quelle tradizionalmente usate per le tracolle delle borse Louis Vuitton. La moderna sedia a dondolo di Marcel Wanders.

Il tavolo di India Mahdavi ispirato ai talismani della cultura nomade. Ogni oggetto racchiude i valori della maison. Ovvero la raffinatezza dei materiali, l’equilibrio formale, il tocco artigianale e la cura per i dettagli.