Incompatibilità zodiacali: occhio a quel segno!

INCOMPATIBILITA’ ZODIACALI: COLPA DELLE STELLE

Chi non crede alle stelle probabilmente non avrà motivo di temere neppure le possibili incompatibilità zodiacali. Tuttavia, una sbirciatina all’influenza che gli astri possono avere sulle relazioni non farà di certo male. In fin dei conti, come diceva un saggio filosofo, tra credere e non credere, un astuto scommettitore sa che conviene comunque credere. Non avrete perso nulla.

INCOMPATIBILITA’ ZODIACALI: ARIETE E CAPRICORNO

Due segni incompatibili sono sicuramente l’Ariete e il Capricorno. Trasgressori contro responsabili, spontanei contro programmatori. Iperattivi e desiderosi di nuove esperienze contro votati fedelmente al lavoro. Il Capricorno non andrà mai a cena fuori senza aver prenotato, mentre l’Ariete ama l’improvvisazione. L’Ariete è il segno infantile dello zodiaco, a tratti irresponsabile, spendaccione. Il Capricorno è affidabile e previdente, mai avventato.

TORO VS ACQUARIO, GEMELLI VS SCORPIONE

Champagne d’annata e cioccolatini francesi sono il regalo romantico del Toro. Mentre l’Acquario non è amante di queste indulgenze deluxe. Al posto di una cena ostriche e caviale preferisce fare una donazione ad un ente benefico. Per quanto ammiri il fervore romantico Toro, la sua appassionata intensità potrebbe sembrare non del tutto sincera. Il rapporto è destinato a fallire.

Un flirt dai toni bollenti stuzzica i Gemelli ed lo Scorpione, ma quando si arriva al momento di concretizzare… le cose vanno male! Lo Scorpione pretende fedeltà ed esclusività prima ancora di baciare. I Gemelli amano giocare, stuzzicare, provocare. Un flirt impertinente tirerà presto fuori dallo Scorpione il peggio di sé, trasformandolo in un folle dalla gelosia morbosa.

INCOMPATIBILITA’ ZODIACALI FRA GLI ALTRI SEGNI

Assoluta incompatibilità anche fra Cancro e Sagittario. Quest’ultimo, selvaggio, irrompe sulla vita del quieto cancro come un vortice, facendolo uscire dal guscio. Ma in amore, il sagittario fondamentalmente cinico, con il suo crudele senso dell’umorismo, è troppo per il cancro. L’assenza di certezze, tranquilla intimità, “nidificazione” fa immediatamente naufragare il rapporto.

No anche all’accoppiata Bilancia Vergine. All’inizio sembrano tutte rose e fiori, entrambi colti, amanti delle belle cose e della bella vita. Finalmente la Vergine sembra aver trovato qualcuno che apprezza i suoi gusti raffinati ed esigenti. Peccato che Bilancia non riesce ad impegnarsi neppure per una cena, figuriamoci per una relazione. Tirando fuori tutta la frustrazione della Vergine. La quale, alla fine, farà calare il suo implacabile sguardo critico su di lei e… addio chimica sessuale!

Pesci e Leone, anche voi, state alla larga l’uno dall’altro! L’incompatibilità zodiacale è chiara. Sognante, abbagliante, i Pesci incanteranno immediatamente il Leone. A loro volta saranno abbagliati dalla sua incredibile cavalleria. Entrambi spendaccioni, il rischio di finire presto sul lastrico è concreto. Oltre al problema economico, il Leone difficilmente riesce a gestire gli sbalzi d’umore dei pesci. In particolare la tendenza ad incupirsi del partner, lo può portare alla completa depressione.