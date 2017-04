Lily Rose-Depp, una stella divisa tra moda e cinema

Essere “la figlia di..” è sempre un’arma a doppio taglio. Può aiutare nella scalata al successo ma anche mettere i bastoni tra le ruote. Dopo aver tanto sentito parlare di Kendall Jenner e delle sorelle Gigi e Bella Hadid, è ora il turno di Lily Rose-Depp, un’attrice e modella franco-statunitense il cui cognome è senza ombra di dubbio familiare. I suoi genitori, infatti, sono due personaggi noti allo star system ovvero Johnny Depp e Vanessa Paradis.

Lily Rose-Depp alla riscossa

Nata con l’arte nel dna, non poteva che seguire la scia di mamma e papà. Come si dice, buon sangue non mente. Lily, 18 anni da compiere il prossimo 27 maggio, è infatti una bellezza apprezzata tanto dal mondo della moda quanto da quello del cinema. Dopo averla vista recitare in “La danseuse” è tornata sul grande schermo al fianco di Natalie Portman con il film “Planetarium” diretto da Rebecca Zlotowski in cui veste i panni di una medium. Data la giovane età, se continua così andrà molto lontano. L’ambizione non le manca.

Dalla moda al cinema: lavori in corso

La giovane Depp è solita fare la spola tra Los Angeles e Parigi per inseguire il cinema e il fashion. C’è chi la ama e chi la odia. La giovane, di recente, dopo aver pubblicato (e poi rimosso) su Instagram una foto in topless scattata per la copertina di Vogue Italia, è stata presa di mira dai follower che l’hanno rimproverata.

Come disse Oscar Wilde “Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli”. Nell’ultimo anno, infatti, il suo nome è sulla bocca di tutti tanto da diventare una fashion icon, soprattutto tra i millennials. Il suo bel broncio, le labbra carnose, le sopracciglia ribelli e il fisico minuto sono il suo biglietto da visita. Quando c’è da vestirsi lascia sempre a bocca aperta.

Outfit sporty-chic

I suoi outfit sono spesso eccentrici. Come tanti coetanei è solita sfoggiare skinny jeans, canotte colorate, giacche in pelle e, ai piedi, non mancano mai delle ballerine o degli stivaletti dalla linea essenziale. Come i Clinger di Stuart Weitzman. Il modello a mezza gamba in pelle stretch, disponibile in velluto elasticizzato o in satin, con tacco a colonna e punta accentuata.

Paparazzata al Los Angeles International Airport, Lily, ha sfoggiato un outfit azzardato. Ha abbinato a una scarpa con il tacco i pantaloni della tuta. Un look sporty-chic che, visto su di lei, funziona.