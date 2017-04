Sneaker per il running: potenza e comfort

Le nuove sneaker per il running di Puma e Asics. Costruite per garantire maggiori performance senza rinunciare al comfort

Le sneaker per il running inseguono da sempre la prestazione. Fatte per la corsa, esaltano le performance attraverso la ricerca di dettagli sempre più evoluti. La leggerezza, l’ammortizzazione, la fluidità, la potenza. Ma anche il comfort, elemento fondamentale soprattutto nella bella stagione, quando l’asfalto brucia e le temperature si elevano. Per primeggiare serve mettere insieme varie componenti. La forza e l’esplosività, ma anche una scarpa che ottimizzi l’energia dell’atleta. Per Puma la scelta migliore è la nuova Ignite v3 PWRCool, mentre ASICS lancia la Gel-Quantum 360. Chi vincerà lo sprint per la migliore sneaker per il running?

La sneaker che raffredda

L’idea dei progettisti di Puma è quello di fornire all’atleta una sneaker in grado di raffreddare e garantire una temperatura ottimale. Infatti la Ignite v3 PWRCool aiuta il runner nelle condizioni climatiche più estreme. La tecnologia DRI-FREEZE, inserita all’interno della tomaia realizzata in tessuto mesh, ottiene un duplice beneficio. Raffredda rapidamente il piede e garantisce la necessaria ventilazione. In caso di temperature elevate il piede resta fresco e tutto il corpo tende a sopportare meglio il caldo e l’umidità. Puma ha pensato anche alle performance, grazie anche a due tester d’eccezione: Usain Bolt e Jenna Prandini. Un importante contributo all’ammortizzazione è dato dall’intersuola in materiale Ignite. Ma anche dalla maggiore densità con cui è stata ingegnerizzata la suola in gomma, soprattutto nell’avampiede. La corsa risulta morbida, ma viene accompagnata da un maggiore rilascio di energia.

Sneaker per il running. Potenza e stabilità

ASICS continua lo sviluppo della fortunata serie di sneaker per il running della linea GEL. La Quantum 360 introduce una tomaia in knit. Si tratta di una particolare lavorazione che da un lato restituisce un nuovo look alle sportive del brand giapponese. Dall’altro concede maggiore comfort durante il workout. Ma è soprattutto il sistema di ammortizzazione a conferire alla Gel Quantum 360 un particolare vantaggio. La scarpa è dotata del Propulsion Trusstic System che fornisce sostegno e uno stacco a molla in grado i potenziare ogni passo. La dinamica del movimento tacco-punta risulta così molto fluida e scattante, con un rilascio di potenza prolungato. Il tutto senza perdere stabilità. Il sistema Gel Cushioning compensa e attutisce i movimenti senza mettere a rischio il piede.