Lo stato d’animo migliora, con la Luna in positivo sestile, mentre Giove, ancora a lungo nel vostro segno, ora si trova in ‘moto retrogrado’, per concentrare la vostra attenzione sui bisogni più profondi, sulla correttezza delle scelte personali, sul valore delle relazioni in corso. Gli argomenti sono seri e voi completamente autentici

colore: Giada

Julianna Barwick, The Magic place