Bottoni della giacca: perché il secondo non va chiuso

Gli uomini che portano la giacca dovrebbero sapere che si chiude sempre e solo il primo bottone, mai il secondo. Ma perché allora questi capi da uomo vengono prodotti con due bottoni o tre? Che senso ha se non li si usa? Ecco una curiosa spiegazione al ‘mistero’ dei bottoni della giacca maschile.

Perché i bottoni della giacca si portano così

Ci sono varie teorie e aneddoti che cercano di dare una spiegazione a questa curiosità relativa ai bottoni della giacca da uomo. Un capo che, nella maggior parte dei casi, ha due bottoni, eppure il secondo non viene usato. Secondo il fashion director di GQ Uk, la ragione più plausibile è quella che si rifà all’etichetta reale inglese. Un’etichetta forse bizzarra, ma si sa che la bizzarria non è mai stata un problema per i reali.

Si dice che Edoardo VII, re del Regno Unito agli inizi del 1900, prima di salire al trono avesse già un’importante circonferenza di pancia. Quindi era obbligato ad allacciare solo il primo bottone della giacca, non potendo chiuderla completamente. Ecco che per non metterlo in imbarazzo, tutti i membri della corte cominciarono a tenere aperto il secondo bottone. Nel tempo, la tradizione si tramandò fino a diventare l’etichetta ufficiale. Altra versione della storia riguarderebbe invece i dandy inglesi, che lasciavano una parte di giacca aperta perché si potessero intravedere gli strati di camice e gilet che portavano sotto. Ma è una teoria meno avvalorata.

In epoca moderna però sono comparsi tre bottoni su molte giacche. Come comportarsi in questo caso? Allacciando solo quello centrale, e lasciando aperti il primo (salvo alcuni casi in base al modello della giacca) e il terzo (sempre). Questi espedienti in ogni caso hanno trovato un ottimo riscontro dal punto di vista stilistico, perché fanno in modo che la giacca cada perfettamente e il tessuto non appaia tirato in nessun punto. Alcune giacche contemporanee hanno un taglio che prevede proprio la chiusura di un solo bottone.