Cubetti di ghiaccio alternativi per cocktail di Pasqua

Cubetti di ghiaccio, ghiaccio tritato, ghiaccio spezzato. Di forme ne abbiamo viste tante nei cocktail più svariati, dai grandi classici agli ultimi drink trend. Ma se l’elemento essenziale di bevande e cocktail volesse essere qualcosa di più? Noi gliene diamo la possibilità. E lo facciamo in occasione della Pasqua, per organizzare aperitivi o cene colorate che abbiano il gusto della primavera e delle prime giornate all’aria aperta.

Cubetti di ghiaccio alternativi: si parte dalla frutta

Le vaschette per i cubetti di ghiaccio negli ultimi anni sono disponibili nelle forme più svariate. Ma quadrate o a cuoricino che siano, quello che ci interessa è il loro contenuto. Partiamo dalla frutta fresca e dalle prime fragole disponibili. Dolci e succose sono l’ingrediente di numerosi cocktail e di molti drink dal fascino esotico. Il discorso vale anche per i frutti di bosco o per il limone, vero must della maggior parte dei drink.

La mossa più semplice è quella di inserire nelle vaschette pezzi di frutta fresca o frutti interi insieme all’acqua. Lasciandoli in freezer per almeno un giorno sarà possibile ottenere colorati cubetti pronti per i vostri cocktail. Per quanto riguarda il limone, preparate un composto di succo e zucchero di canna. Versatelo nella vaschetta e aspettate: quando si scioglierà nel bicchiere, saprà regalare la giusta gradazione acida. Potete fare la stessa cosa con i frullati. Mixando frutti diversi o frutta e spezie. La cannella è adatta agli abbinamenti dolci o aciduli: sbizzarritevi.

Cubetti di ghiaccio alternativi: marmo e caffè

Che ne dite di cubetti all’arabica per un Espresso Tonic? E di cubetti di ghiaccio aromatizzati al cetriolo e rosmarino per un Moscow Mule da favola? In commercio esistono anche cubetti di marmo. La capacità della pietra di trattenere il freddo viene utilizzata anche per mantenere la freschezza dei vostri cocktail. Sono igienici, riutilizzabili e assolutamente ecologici.

Se invece preferite gli analcolici alla frutta, date un tocco di “brio” al vostro drink con due cubetti al vino. Vi sembrerà di assaggiare una bevanda dal gusto più deciso. Un’idea di abbinamento? Il classico che non muore mai: pesca e vino. Non fermate la vostra immaginazione, e soprattutto la vostra golosità: pensate anche al cioccolato, magari con un cocktail a base di rum. O alla vaniglia, se optate per un liquore secco.