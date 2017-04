Introversi al primo appuntamento: le regole

La timidezza non è un difetto. Non bisogna vergognarsi o scoraggiarsi. Il segreto è concentrarsi sull’incontro e non sul possibile rifiuto

Quando si avvicina il primo appuntamento sale l’ansia. Nel cervello rimbombano mille e una domande: “E se non c’è feeling” – e ancora – “E se non gli piaccio?”. La timidezza spesso è un limite, ma non deve essere un freno. Come si dice, nessuno nasce imparato e migliorarsi è un diritto e un dovere di tutti. Uscire con una persona non è complicato ma per gli introversi può essere un problema. Preferiscono stare insieme a gente che già conoscono. Trovarsi faccia a faccia con qualcuno di nuovo mette loro un po’ paura.

Introversi: come gestire il primo appuntamento

Al fine di aiutare tutti coloro che si riconoscono in questa descrizione, il team del Business Insider ha chiamato in causa tre esperti di sesso e di relazione chiedendo loro consigli pratici rivolti ai più timidi al fine di rendere un incontro galante una passeggiata.

Scegliere un luogo familiare

In primis è bene darsi appuntamento in posti familiari in cui si ha la certezza di essere a proprio agio. Un ambiente accogliente può aiutare ad alleviare un pochino l’ansia. “Quando ho in calendario un appuntamento, prediligo un drink o un caffè in un posto che mi piace così mi sento a mio agio“- ha detto Elle Chase, autore di “Sex Girl Curvy” e direttore della formazione presso la Los Angeles Academy of Sex Education.

Parlare di sé e del proprio carattere

Essere introverso non è un peccato. E’ solo un modo di essere. Raccontare alla potenziale partner questo lato del proprio carattere può aiutare l’interlocutore a farsi un’idea della propria personalità.

Ascoltare in maniera attiva

Agli introversi piace ascoltare ma, spesso, possono essere etichettati come persone timide. L’ascolto attivo può avere un grande peso a livello della comunicazione. “Quando si è empaticamente impegnati con qualcuno, l’ascolto attivo permette di rendere la comunicazione con l’altro più efficace“- ha detto Kate McCombs, fondatore di Sex Geekdom, una comunità globale per le persone che amano avere conversazioni sulla sessualità.

Ansia da prestazione? Mai tirarsi indietro

È comprensibile aver paura quando c’è da mettersi in discussione. Ma mai perdere un’opportunità solo per paura di fallire. “Spesso abbiamo paura del rifiuto, quando dovremmo avere più paura di perdere l’occasione di incontrare una nuova persona e conoscere un’altra vita“, ha detto Virgie Tovar, editore dell’antologia “Hot & Heavy: Fierce Fat Girls on Life, Love and Fashion“.

Il feeling è tutta una questione di pratica

“Incontrare qualcuno è una competenza“- fa notare la Tovar. “Noi non siamo nati sapendo come comportarci. Dobbiamo sviluppare le nostre skills.” Uscire con più persone dunque è già una bella lezione. Si ha molto da imparare. Tanto dagli errori quanto dai successi.