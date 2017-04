Itinerari di birra: la nuova frontiera da valorizzare

Itinerari per tutti i gusti è il caso di dire. Specie quando si parla del turismo in Italia. E, tra i trend di spicco che si stanno lentamente facendo strada, figura il crescente interesse per la birra. E’ quanto rivelano i dati della World Food Travel Association. Che dimostrano un fortissimo interesse per questo settore soprattutto da parte dei turisti internazionali. La birra è infatti tra le protagoniste più gettonate dai turisti enogastronomici. Il 24% degli intervistati è stato un turista della birra. Un dato che aumenta se si considerano i viaggiatori provenienti da Cina, Italia, Stati Uniti e India. Il 16% degli intervistati mostra inoltre interesse a partecipare a un festival della birra. Il 14% ha visitato un birrificio o percorso una strada della birra.

ITINERARI CON PROTAGONISTA LA BIRRA

L’interesse si concentra in particolar modo verso le produzioni artigianali che vengono sempre più apprezzate. Negli Stati Uniti la vendita di birre artigianali è cresciuta del 16% dal 2015. In Europa sono 5.845 i micro-birrifici al 2015 e l’Italia è il quinto Paese in Europa per numero di micro-birrifici. Vanta ben 674 siti produttivi, di cui 529 microbirrifici e 145 Brew pub. I turisti hanno desiderio di provare diverse esperienze a base di birra. Che siano degustazioni di produzioni artigianali, visite guidate a birrifici o musei dedicati, alloggiare in hotel a tema.

I birrifici artigianali sono quelli che interessano sempre più persone. Con le birre locali assaggiate dal 57% dei turisti in almeno metà dei loro viaggi. Sempre più ristoranti integrano la carta dei vini con la carta delle birre, cavalcando questa tendenza. Si diffondono situazioni in cui le birre locali si caratterizzano con gli aromi locali. Ne sono è un esempio la birra Tarì di Modica che produce una birra legata al cioccolato della rinomata cioccolateria Bonaiuto della città siciliana.

LA BIRRA ARRIVA IN HOTEL

Recente è l’idea lanciata dall’azienda scozzese Brewdog di un hotel tematico con birra ovunque. Località minori meravigliose possono valorizzarsi turisticamente promuovendo i microbirrifici. E si possono creare percorsi innovativi legando l’esperienza birra ad esempio ai formaggi che la utilizzano nel processo produttivo. E ancora proposte integrate tra cultura e birra, bicicletta e birra, servizi offerti come i pullman grazie a cui tornare in albergo dopo aver degustato birra. Cosi nasce il birrovagare, il viaggio in cerca di birre di qualità che è diventato quindi un vero e proprio trend da cavalcare. Ora resta da chiedersi: l’Italia, con i suoi 674 micro-birrifici, è pronta a cogliere l’attimo?